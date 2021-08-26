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Şenol Güneş, Galatasaray - Randers maçında
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Randers karşılaşmasını tribünden takip etti.
Spor 26.08.2021, 22:11
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Randers karşılaşmasını tribünden takip etti.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray ile Danimarka ekibi Randers arasında oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabakayı protokol tribünden izledi.