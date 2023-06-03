Şenol Güneş: “Eksiklerimiz oldu ama hak ettiğimiz sonuç aldık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-2’lik Kasımpaşa galibiyeti ile ilgili, “Eksiklerimiz oldu ama hak ettiğimiz sonuç aldık” dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 5-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha fazla gol bulabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen Güneş, “Kasımpaşa, oyun başında etki olmaya çalıştı. Biz de yapmaya çalıştık. Biz golü bulunca avantaj bize geçti. Top kayıplarımız fazla oldu. Fazla gol de bulabilirdik. Eksiklerimiz oldu ama hak ettiğimiz sonuç aldık. Kasımpaşa’ya başarılar diliyorum. Çok güzel bir zemin vardı. Bol gol oldu pozisyonlar oldu” şeklinde konuştu.

“Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kazansaydık daha başka olurduk”

Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Antlyaspor maçlarında puan kaybı yaşamasalardı farklı bir konumda olabileceklerinin altını çizen Şenol Güneş, “Başarılı sonuçlar hedefe ulaşamadığınız zaman anlam teşkil etmiyor. Asıl hedef şampiyonluk ise ayrı. Kazandığımı her maç sonunda hala üçüncüysek bir şey kazanamadık demektir. Uzun zamandır kazanmamıza rağmen 3’ten yukarı çıkamadık. Avrupa garantimiz var. Bu oyunu devam ettirirsek iyi olacak. Sivas maçı ve Karagümrük beraberliği. Antalya maçı 9 puan kaybımıza neden oldu. Bu maçları kazansaydık, daha başka olurdu” ifadelerini kullandı.

“TFF Genel Kurulu’nda düşüncelerimi söyleyeceğim”

Şenol Güneş, ‘Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig’ şeklinde yaptığı açıklamasının ardından TFF’den aldığı 104 bin TL’lik para cezası hakkında da konuşarak, “Geldiğimden beri saha dışında bazı şeyleri söylemek istemedim. Geçen gün soru geldi ve cevap vermek zorunda kaldım. Futbolun imajını yaraladığım düşünüldü. Konuşmayı doğru bulmuyorum. Hangi konuşmalar ceza gerektirir bilmiyorum. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Kimseye saygısızlık yapmam. TFF’de genel kurul üyesiyim. Ayrıldıktan sonra genel kurula katılamadım. Bu kez katılacağım. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Ceza alırsam genel kurul cezası alırım. Futbolun değerini düşürüyorum diye anladım. Bunları genel kurulda değerlendireceğiz. Başka soru almayayım. Hep başka yere kayıyor. Tutamıyorum kendimi” açıklamasını yaptı.