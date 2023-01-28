Şenol Güneş: “Durumumuz hala sıkıntılı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor karşısında galip gelmelerine rağmen henüz oynamak istedikleri oyunun tam oturmadığını ve bunun neticesinde de sıkıntılı durumlar yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, “Rakibimiz kendi özgüveniyle oynayan bir oyun formatıyla oynayan, topa sahip olan, önde baskı yapabilen bir takım. Maça baktığımızda düşündüğümüz oyun tarzının hepsini denemeye çalıştık. Yağmurlu havada bizim baskı anlayışımızda işimizi kolaylaştırdı. Takımımız oyun içindeydi genelde. Oyunun hakimiydik ama pozisyonlar verdik. İzleyenler için güzel maç oldu. Genelde yüzde 50 topa sahip olan Alanyaspor’a üstünlük sağlamak güzeldi. Oyuncuların iyi niyetlerini ortaya koyması ve taraftar kitlesinin sahaya sinerji vermesi ve oyuncuların cevap vermesi önemliydi. Bizim için hem oyun hem 3 puan sevindirici. Gol yemedik ama yiyecek pozisyonlar verdik. Çok işimiz var. 3 puan sevindirici ama bitti. Karagümrük maçımız var. Onlar da dinlendi. Sonra Sivas deplasmanı var. Bu 2 maç önemli, Karagümrük’ün de benzer oyun anlayışı var” ifadelerini kullandı.

“Şu andaki durumumuz hala sıkıntılı”

Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Güneş, “Bizim şu andaki durumumuz hala sıkıntılı. Öyle bir durumdayız ki hem kadro oluşturacağız hem yarışacağız, geriden geliyoruz. Beşiktaş büyük bir camia ve bu camiayı coşturan taraftar. İşin sahibi de onlar. Biz gelip gidiyoruz, taraftar kaybolmuyor. Samimi olarak hem eleştiren hem takıma sahip çıkan onlar. Futbol oynayıp sonuçlar da gelince destek artıyor. Bunu daha da fazla coşkulu hale getirebiliriz. Taraftara teşekkür ediyorum. Oyunculara da teşekkür ediyorum, buna cevap verdikleri için. Müsabakalar azaldıkça oyun da güzelleşmeye başlıyor. Hala bizim aradığımız yer de değiliz. İşimizin zorluğu bu. Artık rekabetin daha fazla olduğu, güzel futbolun öne çıkacağı dönem olacak” şeklinde konuştu.

“Büyük takım rakibe az pozisyon vererek oynamalı”

Oyunun iki yönünü de iyi oynamaları gerektiğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, “Adana Demirspor maçında iyiydik. Hem oynatmayıp hem hücum etmeye çalıştık. Konya’da bunu yapmaya çalıştık, Kayseri’de akıllı oynadık. İlk bölümde penaltı gelene kadar rakibi çıkartmadan oynamaya çalışıyoruz. Golden sonra ilk pozisyonu onlar yakaladı. Oyuncular değişiyor, bu değişikliğe uyum sağlamaya çalışıyorlar. Performansı dalgalanan oyuncular var. Bazen rakibe ve oyuna göre yapıyoruz. Bu bir senaryo, tutarsa iyi, tutmazsa eleştiriler geliyor. Bugün de hatalar var. Büyük takım sürekli hamle yapıp, rakibe az pozisyon vererek oynamalı” cümlelerine yer verdi.

“Baskı her maçta var”

Baskının her maçta olduğunu dile getiren Şenol Güneş, “Rahat maç diye bir şey yok futbolda. Bu oyunun içinde var. Oynamak, kenara gelmek, hiç oynamamak gibi baskılar var. Bizim sıkıntımız oyun, henüz oturmadı. Oyun oturduktan sonra yine puan kaybedebiliriz. Bazen şans yardım eder ama şansı çoğaltmak için doğru oyunu oynamamız lazım. Öndeki oyunculara pres yaptırdık. O presle de golü bulduk, pozisyon bulduk. Oyunda çok önemli işler yaptık. Bunu yaparken bazen geç kaldık. Saiss yoktu, Redmond, Rosier yoktu. Onun da baskısı olacak. O baskıyı yenecek anlayışta olacağız. Galatasaray ve Feenrbahçe bize göre önde ama arkadan Başakşehir, Trabzonspor geliyor. Zaman zaman içinde kopmalar olacaktır. 3-4 puan farkla gelince rakipler de baskıya girecektir. Fiziksel formu üst seviyede uzun süre devam ettirmek zor olabilir. Bugün oyuncular daha güvenli oynadılar ama buna güvenirsek biz de biteriz” diye konuştu.

Sakatlığı bulunan Ghezzal’ın durumunun sorulması üzerine Güneş, “Antrenmana kontrollü çıkıyor. O da tam hazır olduğu zaman gelecek. Hazır olmadan oynayan oyuncular riske giriyor. Burada doğruyu yakalamak, ilkeyi benimsetmek de zaman alıyor” cevabını verdi.

“Kimseye peşin hükmümüz yok”

Dele Alli’nin performansıyla ilgili de konuşan siyah-beyazlıların teknik direktörü, şöyle konuştu:

“Koşmak için burada. Bizim peşin hükmümüz yok. Oyuncuyla tartışmadık. Buraya gelenler büyük oyuncular. Kaliteli, takıma katkı yapan oyuncu oynayacaktır. Bugün iyi oynadığını düşünüyorum. Fiziksel olarak sorunu yok, verim olarak da yapması lazım. Bugün attığı golün dışında top kopan bir oyuncuydu.”

Şenol Güneş, Aboubakar ile Cenk Tosun’un gol sevinciyle alakalı ise, “Geçmişteki güzellikleri anmak güzel. Bugün de yeni bir dönem başlıyor. O zamanın güzelliklerini yaşayalı, eksiklerini giderelim” dedi.

“Ben gittikten sonra başkası da gelse Beşiktaş’ın başarısı için çalışacak”

Bir basın mensubunun, ‘Keşke sezon başında göreve gelseydim diyor musunuz?’ sorusunu deneyimli çalıştırıcı, “Benden önce hizmet edenlerin de katkısı var. Eksiği varsa, düzeltiriz. Takımda kim görevdeyse hepsine sahip olup, sahada en iyi futbolu oynatmak lazım. Medyada yazılır ama bize bir katkısı yok, gelişim de ani oldu zaten. Ben gittikten sonra başkası da gelse Beşiktaş’ın başarısı için çalışacak. Hep güzel tarafları konuşalım, eksikleri hallederiz” diye cevaplandırdı.

“Cenk daha çok çalışmalı”

Cenk Tosun’un hem eksileri hem de artıları olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, “Yetenekli oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Daha çok çalışmalı, kenara gelip top çıkardığı zaman işini yapıyor, bazen saklandığı da oluyor. Çok çalışırsa bu golleri atmaya müsait bir oyuncu. Muleka’nın teknik, taktik eksiği var” değerlendirmesinde bulundu.

“Bizde kendi insanımızı yok etme anlayışı var”

Wout Weghorst’un, İngiltere’de verdiği bir röportajda, Beşiktaş’ta yapılan antrenmanlardan memnun olmadığına yönelik söylemlerine de cevap veren Güneş, “Dünya Kupası’na giderken bana ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Son anda çağrıldı takıma. Burada yürekten oynuyordu ama gitti, orada maçta oynadı. Burnley’den Beşiktaş’a geldi, bizde oynadığı oyunla Manchester United’a gitti. Sorunun cevabı saklı zaten. Eğer bir yerden yukarı gidiyorsan iyi cevap almanız lazım. Oyuncu benim oyuncum, Allah razı olsun. Bir oyuncunun söylemiyle benim antrenörlüğümü tartışacaksak, benim bir söylemimle oyuncu uçar. Kim Min-jae, Fenerbahçe’ye geldi, oradan Napoli’ye gitti. Biz hep kötümseriz, bizim hocamız yapamaz, hangi antrenmana geldiniz, niye fizik gücümüz arttı o zaman. Yalan doğrudan kaçar, doğruları söylerseniz onlar ortada kalmaz. Bu tür söylemler piyasada prim yapıyorsa yanlış yapıyorsunuz. Biz insana insan gözüyle bakarız, ayrım yapmayız. Bizde kendi insanımızı yok etme anlayışı var” şeklinde konuştu.