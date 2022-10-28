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Şenol Güneş: "Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor. Başkan seviyor, sayıyor. Ben de yeni tanıştım. Ona söyledim, çok güzel bir öz geçmişin var. Başarılı biri. ’Az konuş, çok çalış, gerisi kolay’ dedim. Benim yapacağım her şeyde bana yardım edec
Şenol Güneş: "Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor. Başkan seviyor, sayıyor. Ben de yeni tanıştım. Ona söyledim, çok güzel bir öz geçmişin var. Başarılı biri. ’Az konuş, çok çalış, gerisi kolay’ dedim. Benim yapacağım her şeyde bana yardım edecek."
Spor 28.10.2022, 12:10 28.10.2022, 12:38
Şenol Güneş: "Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzde çalışıyor. Başkan seviyor, sayıyor. Ben de yeni tanıştım. Ona söyledim, çok güzel bir öz geçmişin var. Başarılı biri. ’Az konuş, çok çalış, gerisi kolay’ dedim. Benim yapacağım her şeyde bana yardım edecek."