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Şenol Güneş, Beşiktaş ile 125. galibiyetini aldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında 125. galibiyetini elde etti.
Spor 27.01.2023, 22:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında 125. galibiyetini elde etti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların başında 211. resmi müsabakasına çıkan Şenol Güneş, 125. kez kazandı.
Beşiktaş bu sezon Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 8’i Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken 1 kez de beraberlik elde etti.