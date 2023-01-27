Şenol Güneş, Beşiktaş ile 125. galibiyetini aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında 125. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların başında 211. resmi müsabakasına çıkan Şenol Güneş, 125. kez kazandı.

Beşiktaş bu sezon Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 8’i Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken 1 kez de beraberlik elde etti.