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Şenol Güneş: "Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz."

Şenol Güneş: "Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz."

Spor 28.10.2022, 11:24
Şenol Güneş: "Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz."

Şenol Güneş: "Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz."

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