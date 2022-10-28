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Şenol Güneş: "Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz."
Şenol Güneş: "Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz."
Spor 28.10.2022, 11:24
Şenol Güneş: "Beşiktaş için bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşup da zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz."