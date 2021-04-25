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Şenol Güneş, Başakşehir-Alanyaspor maçında
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden takip ediyor.
Spor 25.04.2021, 16:30
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden takip ediyor.Süper Lig’in 37. haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününde müsabakayı izliyor.