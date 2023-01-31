Şenol Güneş: “2 puan kaybettiğimiz bir maç oldu”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmak için geldiklerini dile getirerek, “Bu maç bizim için 2 puan kaybettiğimiz bir maç oldu” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için geldik ama istediğimizi alamadık. Rakibimizi iyi biliyorduk, dersimize iyi çalışmıştık ama istediğimiz gibi olmadı. Karagümrük takımının kontra futbolu iyi oynadığını biliyorduk. Sahada daha diri olan taraf onlardı. Gol bulmamıza rağmen oyunu tutmayı ne yazık ki başaramadık. İlk yarıdaki skoru koruyamadık. İkinci yarının başında tepkimizi sahaya koyamadık. Rakibimiz orta saha ve hücumda oldukça teknik ve akıllı oynayan bir ekip. Bunu bilmemize rağmen bugün oyuncularımın fizik gücüne bağlı olarak istediklerimizi gerçekleştiremedik. Özellikle hücumda oynayan oyuncularımız istenileni tam anlamıyla veremedi. İnandırıcı ve etkileyici hücumlar sağlayamadık. Geçtiğimiz haftada sergilediğimiz performansı sergileyemedik. Genel anlamda topu ayağımızda tutamadık. Gerideki oyunu tutmaya çalıştık ama ikinci yarının başında kalemizde gol gördük. Rakip diri ve beraberliğe razı olduğu için bugün 1 puan alabildi. Bu maç bizim için 2 puan kaybettiğimiz bir maç oldu” diye konuştu.

Roman Saiss hakkında sorulan soruya, “Saiss bizim oyuncumuz. Daha öncede kadroda değişikliklerimiz oldu. Bugün ki değişiklikte öyleydi. Kendisi bizimle olduğu sürece oynayacak. Transferde adı geçtiğini biliyorum ama bizim oyuncumuz. Bu tarz söylentiler her takımda olabilir” dedi.

Vincent Aboubakar’ın ikinci yarı başlarken oyundan alınması üzerine de açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Aboubakar’ın erken çıkışı sakatlıkla alakalı değil taktiksel bir değişiklikti. Takımın taktiksel ihtiyacı gereği Muleka ile değiştirdik” şeklinde konuştu.

Transfer sürecinin alınan puan kayıpları ile ilgisinin sorulması üzerine deneyimli teknik adam, “Mağlubiyetin tek sebebi tabi ki transferler değil. Oynayan oyuncuların iyi değerlendirilmesi ve iyi oynamamız gerekiyordu. Bunun için transfere bahane bulacak bir insan değilim. Transferlerin gerçekleşmesi durumunda bende haberdar olurum, sizi de haberdar ederiz” ifadelerini kullandı.