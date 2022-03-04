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Şenol Fidan: “Gol yememe felsefemiz devam ettikçe her maç puan alabiliriz”

Mayıs ayına kadar hazırlıklarını Kocaeli’de sürdüren Tuzlaspor, İstanbulspor maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Fidan, “Gol yememe felsefemiz devam ettikçe her maç puan alabiliriz” dedi.

Spor 04.03.2022, 18:49
Şenol Fidan: “Gol yememe felsefemiz devam ettikçe her maç puan alabiliriz”

Mayıs ayına kadar hazırlıklarını Kocaeli’de sürdüren Tuzlaspor, İstanbulspor maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Fidan, “Gol yememe felsefemiz devam ettikçe her maç puan alabiliriz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında İstanbulspor’u ağırlayacak olan Tuzlaspor, çalışmalarını Kocaeli Edis Spor Kompleksi’nde sürdürüyor. Sahası ve tesisi olmadığı için Kocaeli’de maçlara hazırlanan mavi-beyazlılar bu maçını Kocaeli Stadyumu’nda oynayacak. Pazar günü 16.00’da başlayacak olan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Öte yandan mavi-beyazlıların son yaptığı antrenman öncesi teknik direktör Şenol Fidan açıklamalarda bulundu.

“Rakamlar bazı şeyleri ortaya döküyor”

Yaptıkları çalışmaların sonuç vermesiyle birlikte az gol yediklerini ve bu konudan memnun olduklarını dile getiren Şenol Fidan, “Rakamlar bazı şeyleri ortaya döküyor, bu anlamda da önemli çalışmalarımız var. Yediğimiz gol sayısı oldukça düşük çünkü hem grup halinde hem de bireysel olarak çalışmalarımız var. Top rakipteyken veya top bizdeyken bu prensipleri ayrı ayrı çalışıyoruz. Tabi eksik kalan bir taraf var; hücum bölgesinde biraz eksik kaldık. Fakat ligde en az gol yiyen 2’nci veya 3’üncü takımız, bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

"Sezon başından beri göçebe bir hayatımız var"

Çalışma alanı neresi olursa olsun ellerinden geleni vermeleri gerektiğini vurgulayan Fidan, “Sezonun başından beri hem tesis hem de stadyum anlamında göçebe bir hayatımız var. Fakat futbolcu arkadaşlarıma geldiğim ilk günden beri ‘105’e 68 olan her yer, benim için oynanacak alandır’ diyorum. İç veya dış saha olması çok önemli değildir. Önemli olan şeyin güçlü bir oyun kurmak olduğunu anlatmaya çalıştım ve bunu uyguladık. Bunun sonucunda futbolcu kardeşlerimiz çok güzel geri dönüşler verdi. Hem oyundan daha çok keyif almaya başladılar hem de saha içinde daha rahat çözüm buldular. Sonuçlar iyi olunca, bunlar oyuncularımızın hoşuna gitti. Bu da, puan anlamında bize artı sağladı. Bu hafta Kocaeli’de oynayacağız fakat diğer hafta nerede oynayacağımızı bilemiyoruz çünkü sahamız yok. Tesisimiz de olmadığı için çalışmalarımızı Kocaeli’de yapıyoruz. Buraya son derece güzel bir tesis yapmışlar. Biz işin bu kısmına bakıyoruz. Çalışma alanımız nerede olursa olsun sağlıklı şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Kocaeli de bize bu anlamda kucak açtı. Kocaelispor kulübüne de teşekkür ederim. Bu hafta cuma günü Keçiören’le maçları var. Pazar günü de biz oynayacağız. Bize ev sahipliği yaptılar, kendilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Gol yememe felsefemiz devam ettikçe her maç puan alabiliriz”

Oyuncu grubunun son derece uyumlu olduğunu söyleyen Şenol Fidan, gol yememeye devam ettikçe her maç puan almaya aday olduklarını belirtti. Fidan, “Boluspor ile birkaç gün önce erteleme maçı oynadık. Bizim için son derece önemli ve psikolojik bir maçtı. Bunu daha önceden de ifade etmiştim. Eksik maçımızı 3 puanla kapattık. İstanbulspor maçıyla önümüzdeki üst grupları yakalama imkanımız var. Takımın da bunu yapma kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Hem saha içinde hem saha dışında son derece uyumlu bir oyuncu grubu var. Sayısal anlamda eksiğimiz olsa dahi, ’gol yememe’ felsefemiz devam ettiği sürece her maçtan puan veya puanlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki maçlar bize ne gösterir bilemiyorum ama takımın ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele göstermesi benim için önemli. Siz, sahanın içinde doğruları yaparsanız, kendi oyun felsefenizi sahaya yansıtırsanız iyi sonuçları hak edersiniz diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.

“Dikensiz gül bahçesinde değiliz”

Hedeflerinin olabildiğince üst sıralara tırmanmak olduğunun altını çizen Fidan, “Eğer futbolcu kardeşlerim kendi inançlarını sezon boyunca devam ettirirse, bundan en çok fayda görecek kişi yine kendileridir. Çalışmalarına devam etsinler ve hiçbir zaman vazgeçmesinler. Çünkü başarılı olan insanlar fedakarlıklarla oraya gelmiştir. Hata yapmayan hiçbir insan yoktur ama hatalarından ders alanlar ve hatalarının üstüne gidenler başarılı olmuştur. Biz de dikensiz gül bahçesinde değiliz. Bazen yeniliyoruz, bazen berabere kalıyoruz ama bunlardan ders alarak doğru olanları yapmaya devam edip, fedakarlık göstererek üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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