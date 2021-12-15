Şenol Fidan: "Eyüpspor maçı üzerimizde büyük hasar bıraktı"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Eyüpspor karşısında aldıkları 2-0’lık mağlubiyet ile ilgili “Eyüpspor maçı bizim üzerimizde büyük hasar bırakmış oldu diyebilirim” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda karşı karşıya Eyüpspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Fidan, "55-60 dakika oyunun bizde olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarı oynadığımız pas oyunu ve girdiğimiz pozisyonlar bizi mutlu etti ama skora yansıtamadık. İkinci yarı Eyüpspor baskısı olacağını biliyorduk. Top bizdeyken rakibe verdimiz topta beklemediğimiz anda gol gelince oyun disiplininden koptuk. Yakaladığımız ve boş kaleye atamadığımız bir pozisyon var. Atsaydık dengeleri elimize geçirecektik. Akabinde hızlı çıkışlara dikkat etmemiz gereken pozisyonda golü yedik. 2-0 olunca biraz oyunu bırakmış gibi olduk ama mağlubiyetin yanında 3 puan gitmiş oldu. Lamina ve İsmail’in görmüş olduğu kartlarla Eyüpspor maçı bizim üzerimizde büyük hasar bırakmış oldu diyebilirim” açıklamasını yaptı.