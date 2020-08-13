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Şenol Can: “Avrupa Ligi’ni zorlayan bir Fatih Karagümrük oluşturacağız”

SÜPER LİG’İN YENİ TAKIMLARINDAN FATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL CAN, “BİZİM YİNE HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR. AVRUPA LİGİ’Nİ ZORLAYAN BİR FATİH KARAGÜMRÜK OLUŞTURACAĞIZ” DEDİ.

Spor 13.08.2020, 14:30
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Şenol Can: “Avrupa Ligi’ni zorlayan bir Fatih Karagümrük oluşturacağız”

Süper Lig’in yeni takımlarından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, “Bizim yine hedefimiz üst sıralar. Avrupa Ligi’ni zorlayan bir Fatih Karagümrük oluşturacağız” dedi.

Süper Lig’in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da başladı. Karacasu beldesinde bulunan bir otele yerleşen Karagümrük, teknik direktör Şenol Can yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Hedeflerinin Süper Lig’de üst sıralar olduğunu ve yeni transferlerle lige renk katacaklarını söyleyen Can, “Pazartesi itibariyle İstanbul’da çalışmalar başlamıştı. İki gün sağlık kontrolleri ve ön hazırlık yapıldı. Dün itibariyle de Bolu’da 12 günlük antrenman kampına başladık. Hazırlıklarımız iyi başladı. Aramıza yeni katılacak oyuncular da var. Tam kadro kurup, güçlü oyuncular alıp bu ligin seviyesinde oyuncular alıp Karagümrük’ü Süper Lig’de en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. Tabi zor bir lig. Karagümrük bu lige renk katacak. Bizim yine hedefimiz üst sıralar. Avrupa Ligi’ni zorlayan bir Fatih Karagümrük oluşturacağız. Keyif veren bir takım oluşturacağız. İyi oyuncular ile bu lige renk katacağız” diye konuştu.

“Darri 2 gün sonra kampa katılacak”

Kamuoyunda Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde haberler çıkan tecrübeli oyunca Brahim Darri ile ilgili konuşan Can, “Darri bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok iyi bir performans sergiledi. Gelen transfer teklifleri var. Bu teklifler ile başkanımız ilgileniyor. Darri 2 gün sonra kampa katılacak. Transferi ile ilgili bir gelişme olursa zaten kulübümüzün sorumluluğunda olan bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve yabancı oyuncu yok, iyi kötü oyuncu var”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı harcama limitleri konusunda ekonomik olarak sorunları olmadığını kaydeden Can, “Biz lige yeni katıldığımız için ekonomik anlamda sorunumuz yok. Fakat Türkiye’nin geldiği bütçe açıkları ve ekonomik kriz vesaire konular. İnşallah kulüplerimiz bu açıkları akıllı bir şekilde kapatır. İyi futbolcular gelir inşallah. Yabancı ve yerli oyuncu diye bir şey yok bence. İyi futbolcu ve kötü futbolcu var. Umarım tez zamanda her şey çözüme kavuşur” dedi.

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