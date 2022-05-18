Şennur Demir, final biletini aldı Türk kadınına seslendi

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda mücadele eden Şennur Demir finale yükseldi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan Şennur Demir, yarı final maçında Polonyalı Lidia Maria Fidura ile karşılaştı. İlk raundu 4-1 alan 39 yaşındaki milli boksör, seyirci desteğini de arkasına alarak ikinci raundu 5-0 kazandı. Son raundu da 3-2 kazanan Şennur adını finale yazdıran 5. isim oldu.

“34 yaşında dünya 3.’sü oldum”

Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Şennur Demir, yaşın bir önemi olmadığına vurgu yaparak Türk kadınlarına çağrıda bulundu. Demir, “Ülkeme, bizi buraya getirmek için fedakarlık yapanlara ve ayrıca kulübüm Fenerbahçe’ye teşekkür ederim. Güzel bir maçın ardından finale çıktım. 39 yaşındayım, ‘benim yaşım geçti artık yaşlanıyorum’ diyen kadınlara sesleniyorum; ben 34 yaşında dünya üçüncüsü oldum. 36 yaşında dünya ikincisi oldum. Şu an 39 yaşındayım, Dünya Şampiyonası’nda finale çıkıyorum. Önemli olan kaç yaşında olursa olsun bunu canı gönülden istemem. Size engel olan olursa, onlara başarı hikayemi anlatın. O yüzden bütün kadınlara destek olalım” dedi.

Final maçında tribünlerin dolmasını isteyen milli boksör, “Biz 9 dakika oynadık, güzel çabaladık. Galibiyet için çıktık. Benim elenen kardeşlerim oldu, onlar kendi üzüntülerini unutup sesleri kısılana kadar maç yapan arkadaşlarına destek oldular. Ben de güzel ülkemin güzel vatandaşlarıma sesleniyorum; gelin finalde bu tribünleri doldurun bu kardeşlerime destek olun” ifadelerine yer verdi.

Nazım Yiğit: “Bu güne kadar yaşanmamış bir şeyi yaşıyoruz”

Boks antrenörü Nazım Yiğit, finale çıkan sporcuları kutlayarak şunları söyledi:

“Çok zor rakipler ama Elhamdülillah çok iyi bir takım olduk. Çok iyi bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu güne kadar yaşanmamış bir şeyi yaşıyoruz. Bu atmosferi yaşatan bütün seyircilere çok teşekkür ediyorum. Federasyon ve kulüp başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın finalde de bu heyecanı en güzel şekilde yaşarız.”