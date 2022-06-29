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Şenes Erzik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti.

Spor 29.06.2022, 14:14
Şenes Erzik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ziyarette bulundu. Şenes Erzik ve Mehmet Büyükekşi, TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen buluşmada, futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.

Şenes Erzik, yeni görevinde başarılar dileyerek Başkan Mehmet Büyükekşi’ye EURO 2016 finallerine ait bir futbol topu armağan etti.

TFF Başkanı Büyükekşi de Şenes Erzik’e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek günün anısına üzerinde ismi yazılı A Milli Takım forması verdi.

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