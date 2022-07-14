Şenay Şale Sarısoy, Elazığ İl Özel İdare’de

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, dış transfer çalışmaları çerçevesinde Tarsus Belediyesi’nden Şenay Şale Sarısoy’u renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, dış transferde 4. imzasını attırdı. Bordo-beyazlı ekip, Tarsus Belediyesi’nden oyun kurucu Şenay Şale Sarısoy’la her konuda anlaşma sağlayarak resmi sözleşme imzaladı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Tarsus Belediyesinde forma giyen oyun kurucu Şenay Şale Sarısoy’u kadromuza kattık. Kariyerinde Mardin BŞB, İzmit Belediye ve Kırçiçegi Bodrum gibi takımlar bulunan sporcumuza yeni sezonda başarılar dileriz” denildi.