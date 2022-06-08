banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Sena Nur Tel, Türkiye Şampiyonu oldu

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı Sporcusu Sena Nur Tel, 68 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Spor 08.06.2022, 09:30 08.06.2022, 09:39
Sena Nur Tel, Türkiye Şampiyonu oldu

Konya’da düzenlenen U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, Altınova Belediyespor Güreş Takımı Sporcusu Sena Nur Tel, 68 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonu Sena Nur Tel’i tebrik eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, sağlıklı, dinç ve bilinçli bir yaşam sürmeleri için 18 yıl önce başlattığımız spor seferberliği meyvelerini veriyor. Sporun birçok branşında Altınovalı çocuklarımız, gençlerimiz ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor, ilçemizi Milli Takımlarımızda temsil ediyor. Bu bizim için büyük gurur. Altınova Belediyesi olarak, sporcularımızın yanındayız. Meclis kararımız ile derece yapan tüm sporcularımıza burs veriyoruz. Başta Sena Nur Tel kızımızı, ailesini, hocaların ve takım arkadaşlarını yürekten kutluyorum” diye konuştu.

#Sena Nur Tel
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu