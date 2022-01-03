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Semt77 Yalovaspor Ergi Tırpancı’yı renklerine bağladı
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, guard ve forvet pozisyonlarında görev yapan 22 yaşındaki Ergi Tırpancı’yı kadrosuna kattı.
Spor 03.01.2022, 13:48
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, guard ve forvet pozisyonlarında görev yapan 22 yaşındaki Ergi Tırpancı’yı kadrosuna kattı.
Semt77 Yalovaspor’dan yapılan açıklamada, genç oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Bu sezona HDI Sigorta Afyon Belediye’de başlayan Ergi, Fenerbahçe altyapısında yetişti. 2.03 metre boyundaki Ergi, geçtiğimiz yıl ING Basketbol Süper Ligi’nde OGM Ormanspor formasıyla ter dökmüştü.