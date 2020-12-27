Son Dakika
Semih Özü: ”Rakibimiz daha arzulu oynadı”
Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, Bandırmaspor maçının ardından, ”İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı, biz ise daha çok kapanıp kontra ile gol bulmaya çalıştık fakat yapamadık” dedi.
Spor 27.12.2020, 19:00
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Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, Bandırmaspor maçının ardından, ”İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı, biz ise daha çok kapanıp kontra ile gol bulmaya çalıştık fakat yapamadık” dedi.TFF 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor sahasında Bandırmaspor’a 2-1 mağlup oldu. Takımın teknik sorumlusu Semih Özü, "Son üç dört maçımızda hep şikayet ettiğimiz şey maça iyi başlayamamaktı. Bugün maça iyi başladık, ilk yarıyı iyi oynadık öne geçtik. 3-4 tane pozisyonumuz var. Bireysel bir hatadan maç 1-1’e geldi. İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı. Biz daha çok kapandık, kontra atak ile ileri çıkmayı düşündük fakat çok yapamadık. Rakibimizin oyuna giren oyuncularımız etkili oldu. Buna rağmen 90+3’de Ryan’la bir pozisyonumuz var daha böyle darbeli bir vuruşla maçı 2-1’ getirebilirdik. Fakat son dakikada verilen penaltı ile 2-1 mağlup olduk” diye konuştu.
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