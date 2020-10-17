Semih Özü: “Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun”
ADANASPOR’UN TEKNİK SORUMLUSU SEMİH ÖZÜ, 5-2 KAZANDIKLARI ALTINORDU MAÇI SONRASI, “GEÇEN HAFTALARDAKİ GOL ANLAMINDA ELEŞTİRİLERİN HERHALDE CEVABINI VERMİŞ OLDUK. OYUNCULARIMIZIN FORM TUTMASI BİR SÜREÇTİ. BU SÜRECİ ATLATIYORUZ. BU SKOR ADANASPOR TARAFTARINA ARMAĞAN OLSUN” DEDİ.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Semih Özü, 5-2 kazandıkları Altınordu maçı sonrası, “Geçen haftalardaki gol anlamında eleştirilerin herhalde cevabını vermiş olduk. Oyuncularımızın form tutması bir süreçti. Bu süreci atlatıyoruz. Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun” dedi.
Adanaspor, ligin 5. haftasında evinden Altınordu’yu 5-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Semih Özü, “Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamında eleştirilerin herhalde cevabını vermiş olduk. Gol bölgelerinde etkili bir takımız. Oyuncularımızın form tutması bir süreçti. Bu süreci atlatıyoruz. Bizim istediklerimizi yapabilecek bir takıma karşı oynamamız şans oldu. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun. Giresunspor bizim için çok ciddi ve zorlu bir rakip. İnşallah o maçtan da alnımızın hakkıyla çıkarı” diye konuştu.
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