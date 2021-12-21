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Selçuk İnan: “Yunus Akgün gelecek planlarımızda var”

Süper Lig’in 18.haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’ın Teknik Sorumlusu Selçuk İnan, “Gerçekten çok genç ve tecrübesiz bir takımız. Bunun da dezavantajını yaşıyoruz. Yunus Akgün zaten birkaç yıldır en çok beklentimiz olan oyunculardan birisi. Zaten onu o nedenle gönderdik, şu anda başarılı bir grafik çiziyor" dedi.

Spor 21.12.2021, 22:57
Selçuk İnan: “Yunus Akgün gelecek planlarımızda var”

Süper Lig’in 18.haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’ın Teknik Sorumlusu Selçuk İnan, “Gerçekten çok genç ve tecrübesiz bir takımız. Bunun da dezavantajını yaşıyoruz. Yunus Akgün zaten birkaç yıldır en çok beklentimiz olan oyunculardan birisi. Zaten onu o nedenle gönderdik, şu anda başarılı bir grafik çiziyor" dedi.

“Çok üzgünüm”

Galatasaray, ligin 18.haftasında Adana Demirspor’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Galatasaray’ın Teknik Sorumlusu Selçuk İnan, “Gerçekten çok üzgünüm, çok üzgünüz. Bu mağlubiyeti almak istemiyorduk. Ancak yine böyle bir şey yaşadık. 7 maçtır kazanamıyoruz. Belki de bu 7 maçın tamamında oyun üstünlüğü bizdeydi. Yine oyun üstünlüğü bizdeydi, topa sahip olan tarafta bizdik. Oyunu istediğimiz hale getirdik. Ancak bir şekilde bunu skora yansıtamıyoruz. Bugün de böyle maçlardan birini yaşadık. İyi bir oyunun karşılığını skora yansıtamıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız hep oldu. Antrenmanlarımızın önemli bir bölümü 3. bölgedeki varyasyonlara yönelik oluyor. Çalışarak bir şeyleri geliştiremiyorsanız, değiştirerek geliştirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Ama oyuncularımıza çok güveniyoruz. Bir şekilde skoru bulamıyoruz ve buda mağlubiyetlere neden oluyor” diye konuştu.

“Sürekli çalışıyoruz, araştırıyoruz”

Takım olarak genç ve tecrübesiz olduklarını aktaran İnan, “Oyunculuk dönemimde yaşadım ama bu kadar uzununu yaşadığımı hatırlamıyorum. Burası Galatasaray. Biz hep buradan kalkmasını bildik. Oyuncularla bunu paylaşıyoruz ancak gerçekten çok genç ve tecrübesiz bir takımız. Bunun da dezavantajını yaşıyoruz. Özeleştirinin 7 maçlık bir süreçle ilgisi yok ama her maçtan sonra özeleştiri yapıyoruz. Sürekli çalışıyoruz, araştırıyoruz. Bazen o topu atamayıp, skor üretemeyince haksız oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi işler yaptı”

Yunus Akgün hakkında konuşan İnan, “Yunus zaten birkaç yıldır en çok beklentimiz olan oyunculardan birisi. Özelikle altyapıdan çıkmış olması onu özel kılıyor. Kendi gelişimi için onu kiralık gönderdik. Kendisi de çok gitmek istemişti. Bugün performansı gerçekten önemliydi, çok iyi işler yaptı. Gelecek planımızda var. Zaten onu o nedenle gönderdik, şu anda başarılı bir grafik çiziyor” dedi.

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