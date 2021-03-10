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Selçuk 4. Efes Ultra Maratonu için hazır

İzmir’in Selçuk ilçesi, 4. kez düzenlenen Efes Ultra Maratonu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, maraton bu yıl “Dünya mirasını koşarak keşfet” sloganıyla 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Organizasyon çerçevesinde yüzlerce koşucu, Selçuk’un birbirinden önemli tarihi destinasyonlarını keşfedecek.

Spor 10.03.2021, 17:30
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Selçuk 4. Efes Ultra Maratonu için hazır

İzmir’in Selçuk ilçesi, 4. kez düzenlenen Efes Ultra Maratonu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, maraton bu yıl “Dünya mirasını koşarak keşfet” sloganıyla 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Organizasyon çerçevesinde yüzlerce koşucu, Selçuk’un birbirinden önemli tarihi destinasyonlarını keşfedecek.

Üç arkadaşın Selçuk ilçesindeki tarihi dokuyu tanıtmak istemesi ile 2017 yılında başlayan Efes Ultra Maratonu, Selçuk Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 4. kez düzenlenecek. “Dünya mirasını koşarak keşfet” sloganı ile düzenlenen organizasyon, 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl pandemi sebebiyle kısıtlı sayıda kişinin kabul edildiği maratonda, toplamda bin 700 sporcunun koşması beklenirken, binlerce koşucu, Selçuk’un birbirinden önemli tarihi alanlarını keşfedecek.

5 km. St. John Koşusu, 12 km. Artemis Koşusu, 23 km. Arvalya Koşusu, 42 km. Meryem Ana Dağ Maratonu, 61 km. Efes Selçuk Ultra ve 120 km. Efes Ultra Maratonu olmak üzere toplamda altı farklı parkurdan oluşan maratonda sporcular, kıyasıya bir mücadele verecek.

“Selçuklular olarak çok mutluyuz”

Maraton öncesinde ise Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Limit Sensin Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Efes Ultra Maratonu’na ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "13-14 Mart tarihlerinde Efes Selçuk sporcularımızla buluşacak. Yavaş yavaş normalleşmeye başladığımız bu süreçte kültürün, sanatın ve sporun bir arada olacağı büyük bir etkinlik olacak. Umut ediyoruz ki Efes Ultra Maratonu, pandeminin de bitmesi ile önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir katılımla devam edecek. Biz Efes Selçuklular olarak böyle güzel bir etkinliğe ilçemizde ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. İlerleyen yıllarda da çok güzel olacağından eminiz. Tabi bu maraton ’Dünya mirasını koşarak keşfet’ sloganı ile ilçemize birebir uyuyor. İlçemiz her adımında keşfedilmeye değer bir sürü tarihi ve kültürel değere sahip. Bu durumu koşu ile buluşturmaksa olaya ayrı bir değer katmakta" dedi.

“Üç arkadaş olarak ülkemizi spor ile tanıtmak için işimizden ayrıldık ve bu yola başladık”

Maratonu belediyenin desteğiyle organize eden ve yıllar önce arkadaşlarıyla kurdukları bir hayal ile bu yola çıktıklarını ifade eden Limit Sensin Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş da, "Biz üç arkadaş yıllar öncesinde dünyanın her tarafında koşu turizminin büyüdüğünü gördük. Biz kendimiz de Gobi Çölü’nde koşmaya gittik. Orada fark ettik ki bu tarz bir etkinliğe ev sahipliği yapmak için ülkemizde çok yer var; ama maalesef bu kadar yer olmasına karşın ülkemizin sporla tanımı çok zayıf. Biz de üç arkadaş olarak ülkemizi spor ile tanıtmak için işimizden ayrıldık ve bu yola başladık. Tabi bu süreçte çok fazla zorlandık, evlerimizi sattık, çevremizin baskısına maruz kaldık; fakat başardık. Biz hayalimizdeki bu koşuya ilk yıl 49 kişi ile başladık ve katılanların büyük çoğunluğu bizi kıramayan arkadaşlarımızdı. Geçtiğimiz yıl ise sadece Efes’te 2 bin 800 başvuru aldık. Bu durumun ilerleyen yıllarda çok daha büyüyeceğini tahmin ediyoruz" diyerek Selçuk’un tanıtımına büyük katkıda bulunduklarını söyledi.

"Bu organizasyon katılımcılara dünya mirasını koşarak keşfetme olanağı sunuyor"

Efes Ultra Maratonu’nun pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğinin altını çizen Aktaş, "Efes Ultra Maratonu’nda 5K, 12K, 23K, 42K, 60K ve 120K olmak üzere altı farklı etabımız var. Bu organizasyon katılımcılara dünya mirasını koşarak keşfetme olanağı sunuyor. Her sene bunun üzerinde duruyoruz. Buna bir örnek vermek gerekirse; 120K koşacak bir koşucu Efes Selçuk’un tüm mirasını keşfetme şansına sahip. Efes Alt Kapı’dan başlayacak parkurda koşucular; Pamucak Sahili, Arvalya Mevki, Meryem Ana, Şirince, Belevi Keçi Kalesi, Barutçu, Zeytinköy üzerinden Dutlu Yol’a gelecek. Zorlu koşu İstasyon Meydanı’nda sona ererek Efes Selçuk’un doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme olanağı sunulacak” dedi.
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