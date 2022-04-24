banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

‘Şehzadeler Valorant Turnuvası’nda e-spor merkezi müjdesi

Şehzadeler Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye’de popüler olan elektronik sporlara (e-spor) yönelik ‘Şehzadeler Valorant Turnuvası’ düzenledi. 32 takım ve 192 oyuncunun katıldığı turnuvada konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Yeni bir gençlik merkezi yapıyoruz, inşaatı başladı. Bu gençlik merkezinin içinde gelip oyun oynayabileceğiniz bir de E Spor Merkezi yapıyoruz. Bunun müjdesini vermiş olalım. Manisa’mıza gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Spor 24.04.2022, 14:54
‘Şehzadeler Valorant Turnuvası’nda e-spor merkezi müjdesi

Şehzadeler Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye’de popüler olan elektronik sporlara (e-spor) yönelik ‘Şehzadeler Valorant Turnuvası’ düzenledi. 32 takım ve 192 oyuncunun katıldığı turnuvada konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Yeni bir gençlik merkezi yapıyoruz, inşaatı başladı. Bu gençlik merkezinin içinde gelip oyun oynayabileceğiniz bir de E Spor Merkezi yapıyoruz. Bunun müjdesini vermiş olalım. Manisa’mıza gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Elektronik Spor Federasyonu (TESFED) iş birliğinde düzenlenen ‘Şehzadeler Valorant Turnuvası’ Next Game Park’ta başladı. Manisa’da ilk kez bu kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilen e-spor turnuvasında 32 takım ve 192 oyuncu dereceye girebilmek için mücadele etti. Sabah erken saatlerden itibaren Next Game Park’ta buluşan oyuncuların kayıt işlemleri gerçekleşti ve bilgilendirmeler yapıldı. Turnuvanın açılışında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de oyuncuları yalnız bırakmadı.

E-spor Merkezi müjdesi mutlu etti

Açılışta konuşan Demir, sporculara Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in selamlarını ileterek, “Manisa’da ilk kez bu kadar büyük bir e-spor turnuvası yapıyoruz. TESFED İl Temsilcisi Gürdal Bey bize geldiğinde başkanımızla görüştük. Başkanımız hiç düşünmeden madem gençlerimizin bu spora ilgisi var, biz de bu sporun içinde muhakkak oluruz dedi ve bu projeye onay verdi. E-sporun dünyada hızlı bir şekilde geliştiğinin, sizin de buna büyük ilgi duyduğunuzun farkındayız. Şehzadeler Belediyesi olarak bundan sonra da e sporla ilgili elimizden geleni yapacağız. Manisa’daki gençlerimizin ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele ederek başarılı olmasını istiyoruz” dedi.

Gençlere bir de müjde veren Demir, “Bu manada bir de hazırlığımız var. Eski adliye binasının arkasında Yeni bir gençlik merkezi yapıyoruz, inşaatı başladı. Bu gençlik merkezinin içinde gelip oyun oynayabileceğiniz bir de E-spor Merkezi yapıyoruz. Bunun müjdesini vermiş olalım. Manisa’mıza gençlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadarki en büyük katılımlı turnuva”

TESFED İl Temsilcisi Gürdal Yolcu ise şöyle konuştu: “Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ün destekleriyle Manisa’da bugüne kadarki en büyük katılımlı turnuvayı düzeliyoruz. TESFED İl Temsilcisi olarak bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Manisa’da e-sporu yaygınlaştırmak, geliştirmek, gençlerimize destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel bir katılım var. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e projeyi ilk açıkladığımda tereddütsüz elini taşın altına koydu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve TESFED Genel Başkanına çok teşekkür ediyorum.”

Gençlerden Başkan Çelik’e teşekkür

Turnuvaya katılan e-spor oyuncuları kendilerini destekleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti. Sporculardan Umut Emre Şehzadeler Belediyesi’nin gerçekleştirdiği organizasyonla gençleri destekleyerek önlerini açmasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, “e-spor ilk çıktığında Türkiye’de pek yaygın değildi. Ancak şimdi ilçelere kadar yayıldı. Bize bu turnuva imkanını sunan Şehzadeler Belediyesi’ne ve belediye başkanına çok teşekkür ederim. Umarım dahası da gelir” dedi.

Bir diğer oyuncu Onur Tünk ise şöyle konuştu: “Manisa’da e-spor konusunda güzel çalışmalar oluyor. Şehzadeler Belediyesi bir e-spor merkezi kuracakmış. Bunun için mutluyuz. Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederiz.”

Konuşmaların ardından başlayan turnuvaya katılan genç sporcular kazanan taraf olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye girecek takımlara oyun klavyesi, oyun faresi ve oyun kulaklığı gibi ödüller verileceği ifade edildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
İmsak 04:30
Güneş 06:05
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:00
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Denizlispor 32 39
15. Boluspor 32 38
16. Menemen Belediyespor 32 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brentford 34 40
12. Brighton 33 40
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
25°
açık