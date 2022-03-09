banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?
Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
THY'de uçuşlar iptal!
THY'de uçuşlar iptal!

Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu törenle açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Şanlıurfa Karaköprü ilçesindeki Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Spor 09.03.2022, 09:53
Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu törenle açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Şanlıurfa Karaköprü ilçesindeki Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Halfeti’de 18 Mayıs 2019 tarihinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskûn mahal operasyonu sırasında, çıkan çatışma sonucu şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin adının verildiği çok amaçlı spor salonunun açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, tesisin Şanlıurfa’ya ve Karaköprü’ye hayırlı olmasını dileyerek Şükrü Can Kayadibi’nin şehit düştüğü operasyonu anımsattı. Vali Erin, "Bu vatan için, birliğimiz, beraberliğimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman bir evladımız. Mekânının cennet olduğuna kesin inancımız var. Cenab-ı Allah bizi, onların şefaatine nail kılsın. Onlar, gidebilecekleri en yüce makama gittiler. Ama geride bıraktıkları ve uğruna canlarını feda ettikleri değerlere hep birlikte sımsıkı ve kararlı şekilde sahip çıkmak, onları utandırmamak bizlere düşen en önemli görevdir" dedi.

Vali Erin, "Şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyor, onunla birlikte aynı değerler için canını veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diyerek, şehidin ismini taşıyacak tesisin hayırlı olmasını diledi.

Tesisin açılış kurdelesini çocuklara kestiren Vali Erin, daha sonra tesisi ziyaret ederek burada sportif faaliyetlere katılan gençler ve çocuklarla bir araya geldi. Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin ismi daha önce Şanlıurfa Eyyübiye’de bir anadolu lisesine ve Ankara Altındağ’da bir ortaokula da verilmişti.

Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, 16 Eylül 1991 tarihinde Ankara ili Çubuk ilçesinde doğmuştu. İlk ve orta öğrenimini Ankara ili Altındağ ilçesi 13 Ekim İlköğretim Okulunda tamamlamış, 2010 yılında Altında İnönü Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu’nu kazanmıştı. Eğitimine devam etmekte iken 2011 yılında gönüllü olarak Özel Harekât branşını seçerek Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu’na geçmiş, 2012 yılında Özel Harekât eğitimini başarı ile tamamlamış ve Polis Memuru olarak Batman ilinde göreve başlamıştı. 15.Mart 2017 tarihinde Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı olarak mezun olan Şehit Şükrü Can Kayadibi, terfien Şanlıurfa ili Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne atanarak göreve başlamıştı. 18 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinde PKK terör örgütü üyelerine yönelik yapılan hücre evi baskınında çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehit Kayadibi’nin 2 kız çocuğu var.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18