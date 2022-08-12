Sefer Yılmaz: “Sonuç kötü ama biz oyundan ve mücadeleden memnunuz”

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, skorun kötü olduğunu ama ilk maç için ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in açılış maçında Altay, konuk ettiği Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maçı değerlendirdi.

Sefer Yılmaz, “Maça tedirgin başladık, Samsunspor daha etkili başladı. Ancak bunu çabuk üzerimizden attık ve dengeyi sağladık. Golü yediğimiz dakikaya kadar üstünlüğü de ele almıştık. Biraz şanssızlık, biraz pozisyon hatasında gol oldu. İkinci yarı biraz daha iyi başladık oyuna. Devre arasında hocamızın yaptığı değişikliklerle daha konsantreydik. Özellikle duran toplarda birçok pozisyona girdik, karamboller oluşturduk. Maçın artık son bölümünde riske girerek dörtlü defansa döndük ve bir forvet daha aldık oyuna. Biraz etkili olduk ama geride risk almıştık. Kontrataktan ikinci golü yedik. İlk maç için sonuç kötü ama biz oyundan ve mücadeleden memnunuz. Teknik ve taktik olarak yüreklerini sahaya yansıttılar. Önümüzdeki haftalar için oldukça iyi sinyaller verdiler. İnşallah yakın zamanda yeni gelen 2 arkadaşımızla beraber istediğimiz yere geleceğiz” dedi.