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Seçsev, Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi’ni anlattı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, göreve geldiği süre içinde yaptıklarını ve hayata geçirecekleri “Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi” hakkında bilgiler verdi.

Spor 04.03.2021, 15:47
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Seçsev, Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi’ni anlattı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, göreve geldiği süre içinde yaptıklarını ve hayata geçirecekleri “Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi” hakkında bilgiler verdi.

Göreve başlayalı bir ay olduğunu belirten Seçsev, “ Pandemi ister istemez bizi kısıtlamalara getirdiği için birlikte olamadık. Başta Başkanımız Mustafa Akgören ve yönetimine teşekkür ediyorum. Spor kulübümüzde çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Büyük Eskişehirspor taraftarının beklentisi olan büyük Eskişehirspor için buradayız. Bu fırsatı değerlendireceğimizi düşünüyorum. Bu zorlukların Eskişehirspor için fırsat kapısı olmasını diliyorum. Bunun için belli projeler gerçekleştirdik. Yönetimimiz bize destek vereceğini söyledi. Sonsuz destekleri olduğunu bize ilettiler. Şehrin büyüklerinin desteği de çok önemli. Eskişehirspor bir markadır. Zorluklardan bahsedip marka değerini düşürmek istemiyorum. Yönetimimiz bu sıkıntılı süreçten çıkmak için var gücüyle çalışıyor. Yönetimimiz ile transferin açılması ve açılmaması durumlarına göre yol haritaları ile ilgili görüşmeler yaptık. Bu durumun en önemlisinin tesisleşmeden geçtiğini düşünüyorum. Bununla ilgili valimiz ve belediye başkanlarımızdan isteklerimiz var” dedi.

Alt yapı için Eskişehir içinde lig kuracağız

Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi’ni hayata geçireceklerini belirten Seçsev, futbolcu yetiştirmenin en önemli ayaklarından birinin de futbol okulları olduğunun altını çizdi. Hayata geçirecekleri projenin kısa, orta ve uzun vadede olacağını kaydeden Seçsev, uzun vade için Eskişehir’de 200’e yakın okul takımı oluşturulacağını ve Eskişehir içinde bir lig kuracaklarını belirtti. Seçsev, “Eskişehir’de yetenekli futbolcuları kulübümüze kazandırmak için 200’e yakın okul takımları oluşturulması sağlanacak. Bu takımlar ile Eskişehir içinde bir lig kurmayı planlıyoruz. Bu maçları izleyerek başarılı olanları alt yapımıza kazandıracağız. Maç oynamadan futbolcu olmak çok zor. Çocukların maç oynama alışkanlığını sağlamalıyız. Ayrıca Eskişehirspor alt yapısında oynayan çocuklarımızın tamamını birkaç okulda toplamayı planlıyoruz. Proje kapsamında üniversiteler ile anlaşmaya vardık, isteyen Eskişehirli antrenörler de eğitim verilecek” dedi.

Projenin kısa dönemdeki ayağı

Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi’nin kısa vadeli ayağından bahseden Seçsev, Eskişehir’deki kulüplerden kendi takımlarında bulunan 2-3 başarılı futbolcu göndermelerini isteyeceğiz. Oluşturulacak bu havuzda 25 kişilik bir kadro kuracağız. Burada başarılı olanları Eskişehirspor’a kazandıracağız. Geriye kalanları ise Bal liginde oynayan takımlara dağıtacağız. Böylelikle hem Eskişehirspor’a futbolcu kazandıracağız hem de en az bir takımın profesyonel lige çıkmasına yardımcı olacağız. Bu projeyi üniversite destekli sağlayacağız. Evlatlarımızın sevgiyle birlikte eğitimlerini sağlayacağız. Hiçbir çocuğumuzun kaybolmasını istemiyoruz. Eskişehir’in projesi olsun, dünya projesine doğru yayılsın istiyoruz” dedi.

Fiziksel kapasiteye ulaşmalarını bekliyoruz

Eskişehirspor’da bir rezerv takım oluşturduklarını belirten Seçsev, 28 oyuncudan sonrasına faydamız olması mümkün değil. O yüzden bir rezerv takım oluşturduk. A takım hangi çalışmayı yapıyorsa onlarda aynısını yapıyor. Alt yapıda çalışmış ve çalışan tüm hocalara teşekkür ediyorum. Alt yapıdan başarılı olanlar transfer olup gitmiş. Arkadan gelecek yeni isimlerin fiziksel kapasiteye getirilmesi gerekiyor. Kas olarak yetersiz olduğu halde A takıma çıkarılmış bununla birlikte sakatlık sayısı çok fazla oluşmuş. Çocukları yeterli seviyeye ulaşmadan oynar diye hareket edersek onları kaybederiz. Geldiğimden buyana 2-3 oyuncuyu takıma kattık. Bunlar benimde evlatlarım ama bunların birden yetişmesi mümkün değil. A takımda benimle çalışan antrenör arkadaşlardan bazılarını alt yapıda da görevlendirdik. Buradaki amaç A takım nasıl çalışıyorsa alt yapının da aynısını çalışmasını sağlayacağız. Geldiğimizden buyana yüreğini ortaya koyan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Akhisar maçı hazırlıkları sürüyor

Akhisar maçı hakkında açıklamalarda bulunan Seçsev, “Akhisar maçında Bandırma maçındaki eforu göstermek istiyoruz. Bandırma maçında çok büyük efor sarf ettiler. Saha içinde ekstra koşular yaptılar. Diğer maçlara bu olumsuz yansıdı” dedi.

Gençleri sürekli oynar haline getirmeye çalışıyoruz

Gençlerin oynatılmaması ile ilgili eleştirilere de açıklık getiren Seçsev, “Takımda zaten gençler oynuyor. Gençleri süreklilik haline getirmeye çalışıyoruz. Buğra örneğinde olduğu gibi. Sürekli oynatmaya başladık. Bizden önce oynatılmıyordu. Bir sakatlığı var ağrısı artınca kendisi işaret ediyor, daha sonra oyundan alıyoruz. Kaleci Cengiz Alp’i oynattık. Bu çocukları rahat bırakalım. Oynadıktan sonra 10 tane hoca aramış “Seni ben yetiştirdim” diye. Bir sürü gelenleri gidenleri oldu. Bunları yaşayınca belli bir sıkıntı yaşadı. İkinci maç dinlendirmek zorunda kaldık. Emir Yıldız oynayan oyuncu değildi. Onu oynattık. Uzun süreli oynar hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim için bir kazanç. 2-3 arkadaşı daha bu seviyeye getirirsek oynatacağız. Son maçta Bartu’yu sahaya sürdüm. Onların da isteyerek bize yardımcı olmaları gerekiyor. Yeterlilik derecesine gelinceye kadar bekliyoruz. Gençlerin yetişe bilmesi için içerde tecrübeli oyuncular olmalı. Tüm gençleri oynatırsak Eskişehirspor bugün olduğu durumdan daha kötü durumda olur. Kaptan Sezgin’e teşekkür ediyorum. Sakat olmadığı dönemde bize yardımcı oluyor. Ağabeyler olmadan bir şey yetişmez. Bizler oynarken ağabeylerimizi örnek alıyorduk. Onları gördükçe kimlik kazandık. Bu gençlerin önünde örnekler olması gerekiyor. Bu örnekler için Eskişehir geç kaldı. Bu işe sadece fiziksel olarak da bakmayın Eskişehirspor’un bir kültürü var. Bu kültür içinde bir futbolcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir şampiyonluğu yaşaya bilmek insan hayatında çok önemlidir. Bu arkadaşlara da bunu yaşatabilirsek güzel bir kültür oluşturmuş oluruz. Sırasını bilen, saygı duyan futbolcular yetiştirilmeli” dedi.
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