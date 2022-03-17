Formula 1 takımlarından Aston Martin’in Alman pilotu Sebastian Vettel’in korona virüs testi pozitif çıktı.

Forumla 1’de sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’i öncesinde Aston Martin’in Alman pilotu Sebastian Vettel’in korona virüs testi pozitif çıktığı belirtildi. Hafta sonunda korona virüs sebebiyle yarışa katılamayacak olan Vettel’in yerine Aston Martin’in yedek pilotu Nico Hulkenberg yarışacak.