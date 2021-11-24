Sebastian Haller: “Şu anda futbolun hayalini yaşıyorum”

Beşiktaş karşısında attığı 2 golle takımını galibiyete ulaştıran Ajax’ın yıldız ismi Sebastian Haller maçın ardından, “Şu anda futbolun hayalini yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Ajax’ta attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Sebastian Haller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Oyuna girmesinin kendisi adına sürpriz olduğunu söyleyen Haller, “Takımdaki herkes oyununu oynuyor. Teknik Direktörü bildiğim için bunu bekliyordum” dedi. Attığı 2. golün şans mı yoksa doğru zamanda doğru yerde olmak mı sorusunu yanıtlayan golcü futbolcu, “Tecrübemden kaynaklı bir durum bu. Attığım 2. golü bugün 3. kez attım. Bu durum şans değildik. Ne kadar oynarsan o kadar tecrübe kazanıyorsun ve doğru zamanda doğru yerde duruyorsun” diye konuştu.

“Şu anda futbolun hayalini yaşıyorum”

Geride kalan 5 Şampiyonlar Ligi’nde attığı 9 gol için “Futbolun hayalini yaşıyorum” diyen Haller, “Şampiyonlar Ligi’nde hepimiz için çok özel maçlar oluyor. Yedekte bekliyordum ve bunu kabul etmek zorundaydım. Hocamız işini yapıyor ve kararları o veriyor. Taktik konusunda da çok fazla zamanımız kalmamıştı” dedi. Kaleci Onana’nın da takıma dönmesinin çok güzel olduğunu söyleyen Haller, “Güzel bir dönüş hazırladık onun için de. Birçok oyuncu yedekte bekliyor ama hepsi kaliteli ve iyi oyuncular” diye konuştu.