Sayılarla Tokyo Olimpiyatları

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kültür, sanat, spor alanlarında birçok etkinlik iptal olmak zorunda kaldı. Bunların arasından belki de en önemlisi Olimpiyat Oyunları’ydı. 2021 yılına ertelenen ve 23 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo’da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları sporseverler tarafından heyecanla takip edildi.

Spor hem ruhsal hem de fiziksel olarak çoğu insanın pozitif hissetmesini ve motive olmasını sağlayan büyük bir tutku. Özellikle Türkiye’de popüler sporların nasıl bir heyecanla takip edildiğini hepimiz yakından görüyoruz.Araştırma şirketi Twentify, Olimpiyat Oyunları hakkında bir araştırma yaparak sayılarla olimpiyatların veri haritasını çıkardı. Bounty mobil uygulaması üzerinden yapılan araştırma yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statü bakımından Türkiye temsili 1.035 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçları ile en çok takip edilen ya da izlemekten keyif alınan sporlar okçuluk (%55) ve voleybol (%53) oldu. Katılımcıların büyük çoğunluğu Türkiye’yi olimpiyatlarda başarılı buluyor ve özellikle atletizm, basketbol gibi branşlarda ise daha da başarılı olabileceğimizi düşünüyor.

Olimpiyatların En Çok İlgi Görenleri

Yapılan araştırmaya göre Türkiye temsilinde katılımcıların %55’i olimpiyatları takip ediyor.

Yakından takip edilen iki branş voleybol ve okçuluğun yanı sıra, boks, atletizm, güreş gibi branşlarda ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca araştırma sonucuna göre bir önceki dönemde futbol ve basketbola olan ilginin, başarıların öne çıkardığı branşlara kaydığı görülüyor. Bu sonuçtan yapılabilecek çıkarım ise; ülke olarak başarılı olan branşlara ilgi daha fazla artıyor ve o branştaki sporcular daha fazla tanınıyor.

Bu yıl olimpiyatlarda Türkiye’nin temsil edilmediği futbola ilgi de birinci dönemin aksine pek çok branşın gerisinde kalıyor (%21).

Okçuluk ve voleybola gösterilen ilgi öne çıkan sporcularla da paralellik gösteriyor. Olimpiyatlar öncesinde Naim Süleymanoğlu, Rıza Kayaalp, Hamza Yerlikaya gibi sporcuların yerini güncel durumda başarıları ile öne çıkan Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli gibi isimler alıyor.

Türkiye Olimpiyatlarda Ne Kadar Başarılı?

Katılımcıların %92’si Türkiye’nin Tokyo olimpiyatlarında başarılı olduğunu düşünüyor. Kadınlar Türkiye’nin başarılı olduğu fikrine daha da çok katılıyor (%96).

Katılımcılara göre Türkiye’nin özellikle atletizm ve basketbol branşlarında daha çok başarı elde etmeye ihtiyacı var.

Hangi Kanallardan İzleniyor, Hangi Sponsorlar İyi Biliniyor?

Olimpiyatlar çoğunlukla TV’den takip ediliyor (76%). Sosyal medyadan takip ettiğini ifade eden katılımcıların önemli bir orana sahip olduğu (%42) ve özelliklerin kadınların (%49) sosyal medya kanalına daha çok ilgi gösterdiği görülüyor.