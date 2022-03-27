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Savaştan kaçan Ukraynalı milli atletler, İzmir’de kampta

Rusya’nın saldırıları sonucu ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukrayna Atletizm Federasyonu bünyesindeki kadın milli sporcu ve antrenörler, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) davetiyle İzmir’e sığındı. Burada kamp yapan sporcular, akıllarında ülkelerindeki savaşla birlikte temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Spor 27.03.2022, 10:51
Savaştan kaçan Ukraynalı milli atletler, İzmir’de kampta

Rusya’nın saldırıları sonucu ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukrayna Atletizm Federasyonu bünyesindeki kadın milli sporcu ve antrenörler, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) davetiyle İzmir’e sığındı. Burada kamp yapan sporcular, akıllarında ülkelerindeki savaşla birlikte temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Rusya’nın saldırıları sonucu Ukrayna’da başlayan savaş nedeniyle birçok insan ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Saldırıların başlamasıyla birlikte ülkelerinde zor günler geçiren Ukrayna Atletizm Federasyonu bünyesindeki milli atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun daveti üzerine İzmir’deki üst düzey kamp tesisi TAF-Turkcell Yüksek Performans Merkezinde ağırlanıyor. Zor şartlar altında ülkelerini terk etmek zorunda kalan 4’ü antrenör 12’si sporcu ve 5’i sporcuların çocukları olmak üzere 21 kişilik kafile, 16 Mart tarihinden itibaren buraya gelerek hem antrenmanlarını hem de sosyal hayatlarını sürdürüyor. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar’ın gayretleriyle İzmir’de ağırlanan Ukraynalı sporcu ve antrenörler, burada ağırlandıkları için Türkiye’ye teşekkür ederken, akılları ülkelerindeki savaşta kalarak zor mental şartlar altında temmuz ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na hazırlandıklarını belirtti.

Antrenörlerden TAF’a teşekkür

Ukrayna Milli Takımı Yürüyüş Başantrenörü Anatolii Solomin, daveti için Türkiye Atletizm Federasyonu’na teşekkürlerini iletti. Solomin, "24 Şubat’ta Rusya’nın başlattığı saldırılar tüm ülkeyi etkisi altına almış durumda. Şu an yaşanılan büyük bir felaket var. İnsanların üzerine bombalar yağıyor ve siviller ölüyor. Biz bunun bir an önce bitmesini istiyoruz. Ukrayna Ordusu vatanımızı korumak için tüm gücüyle savunuyor. Eminiz ki zafer bizim olacak. Bizim tek dileğimiz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz 23 Şubat’ta Antalya’da gerçekleştirdiğimiz Dünya Yürüyüş Kupası hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Kiev’e döndük. Bir gün sonra Rusya ülkemize saldırınca bu şampiyonaya katılamadık. Daha sonra Türkiye Atletizm Federasyonu devreye girerek bizi buraya davet etti. Uzun yıllardır da iyi bir dostluğa sahibiz. Normalde bizim İzmir’e gelme planımız yoktu. Bize böyle bir ortamı sağlayan Türkiye Atletizm Federasyonuna teşekkür ediyoruz" dedi.

Mikola Kolitko: "İnternet üzerinden antrenman programlarını yolluyorum"

Ukrayna Milli Takım Antrenörü Mikola Kolitko, Ukrayna’da kalan sporcularına internet üzerinden antrenman programları gönderdiğini söyleyerek, "Kamp imkanını bize sağlayan Türkiye Atletizm Federasyonu’na çok teşekkür ediyoruz. Burada yüksek performans merkezinde bizim bütün ihtiyaç duyduğumuz şeyler var. İnternet üzerinden Ukrayna’daki ailemizle iletişim kurabiliyoruz. Benim bütün ailem, dostlarım ve sporcularım Ukrayna’da kaldı. Onlara internet üzerinden ulaşarak antrenman programlarını da yolluyorum. Onlar da sirenler çalmadığı sürece antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. 30 Nisan’a kadar şimdilik burada kamp yapma planımız var. Daha sonrası ile ilgili de savaşın durumunu takip ederek Türkiye Atletizm Federasyonu ile plan çerçevesinde ortak çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Ekaterina Tabashnyk: "Şu anda hayatta olmayabilirdik"

Rusya saldırıları başladığında sığınaklarda saklanan ve 7 gün boyunca dışarı çıkamadıklarını belirten Yüksek Atlama Milli Takım Sporcusu Ekaterina Tabashnyk, "Savaşın ülkemize geleceğini beklemezken ülkemiz, şehirlerimiz, evlerimiz savaşa maruz kaldı. Rusya saldırıları şu an her yeri yıkıyor, darmadağın ediyor. Sürekli bombardıman altındayız; çok üzgünüz. Şu an benim orada annem, ağabeyim, onun ailesi ve tüm sevdiklerim var. Hepsi ayaktalar, hepsi silahlandılar. Şu an ülkemizi korumak için savaşıyorlar ve sürekli onları düşünüyorum. Biz Harkov’da şu an bir antrenman yapma şansına sahip değiliz. O yüzden Türkiye Atletizm Federasyonu’nun bize yapmış olduğu davet bizim için çok önemliydi. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Çünkü en azından burada antrenman yapabiliyoruz. Hayatımıza bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarışmalara hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Şu an antrenörlerimiz yanımızda olmasa da bir şekilde burada hazırlıklarımızı yapmaya devam etmeye çalışıyoruz. Saldırılar başladığında sığınakta kalıyorduk. Biz Türkiye’ye gelmek için o sığınaktan çıktıktan birkaç saat sonra kaldığımız sığınağa bir bomba düşmüş ve orası tamamen şu anda yıkıldı. Yani şu anda hayatta olmayabilirdik" şeklinde konuştu.

Marina Klypko: "Arkadaşlarımıza sürekli hayatta olup olmadığını sormak çok acı bir şey"

Ekaterina Tabashnyk ile çocukluk arkadaşı olan ve aynı sığınakta 7 gün geçiren Ukrayna Sırıkla Atlama Milli Takım Sporcusu Marina Klypko da yaşadığı zor günleri anlattı. Klypko, "Biz 23 Şubat’ta bir şampiyona için hazırlıklarımızı Sumi şehrinde devam ettiriyorduk. Ancak o gün ülkede olağanüstü hal ilan edildi ve sonrasında bize evlerimize dönmemiz söylendi. 24 Şubat sabahına telefon ya da alarm sesi ile değil maalesef bomba sesleri ile uyandık. Burada bulunmamızın sebebi de güzel bir şey değil ne yazık ki. 24 Şubat’ta bomba seslerini duymaya başladığımızda ben Kharkiv şehir merkezindeydim. Ailem şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta bir kasabada yaşıyor. İnsanlar nereye kaçacağını bilmiyordu. Sosyal medya üzerinden arkadaşlarımıza sürekli hayatta olup olmadığını sormak çok acı bir şey. Çünkü her an bir yerde üzerinize bomba düşebilir. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için bizi Belgrad’a davet ettiler ama oraya gitme şansım elbette yok. Çünkü sırıklarım nerede bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum, vücudum ne halde bilmiyorum, kendimi ona konsantre edemiyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu bizi buraya davet etti. Bize burada hem antrenman olanağı sağladılar hem de atlayabilmem için, antrenman yapabilmem için burada bize sırık buldular. Şu an temmuz ayında Amerika’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyorum" dedi.

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