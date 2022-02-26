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Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz"

Rusya’nın, Ukrayna’ya askeri müdahalesini kamp için geldikleri günün sabahı Antalya’da öğrenen Ukrayna 2. Lig futbol takımlarından Epicenter, kentte mahsur kaldı. Hava sahasının kapanması nedeniyle ülkelerine gidemeyen futbolcular, savaşın uzaması durumunda yaya da olsa yollara düşeceklerini belirtti.

Spor 26.02.2022, 13:46
Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz"

Rusya’nın, Ukrayna’ya askeri müdahalesini kamp için geldikleri günün sabahı Antalya’da öğrenen Ukrayna 2. Lig futbol takımlarından Epicenter, kentte mahsur kaldı. Hava sahasının kapanması nedeniyle ülkelerine gidemeyen futbolcular, savaşın uzaması durumunda yaya da olsa yollara düşeceklerini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi 3. gününde devam ediyor. Bu durum turizm kenti Antalya’ya tatil ve kamp için gelecek olan Ukraynalı misafirleri de olumsuz etkiledi. Rezervasyon yapan Ukraynalılar, Antalya’ya gelemezken, bazı spor takımları ise askeri müdahalenin başladığını kente geldiklerinde öğrendi. Antalya’da şu an kampta 20’ye yakın Ukraynalı futbol takımı yer alıyor. Ukrayna 2. Lig ekiplerinden Epicenter de kamp için Antalya’yı seçti. 3 gün önce Ukrayna’dan hareket eden kafilenin uçağı havadayken, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi başladı. Havalimanına iner inmez telefonlarını açan futbolcular, aldıkları onlarca mesaj ve arama sonucunda savaşın başladığını öğrendi. Kafile geri dönmek istese de hava sahasının kapalı olması nedeniyle başarılı olamadı. Büyük bir korku ve endişe yaşayan takım, zor da olsa kamp yapacakları otele geçti. Moralsiz şekilde antrenman yapmaya çalışan futbolcular, savaşın uzaması halinde bir şekilde ülkelerine gitmenin çabası içinde olduklarını, gerekirse yaya olarak yola düşeceklerini belirtti.

Melnik: "Savaşın başladığını öğrendik"

Ülkelerinden ayrılırken her şeyin sakin olduğunu dile getiren Yardımcı antrenör Roman Melnik, "Öyle bir söylenti var gibiydi ama buna inanmıyorduk. Türkiye’ye geldiğimizde telefonlarımızı açtığımızda bir sürü mesaj aldık. Akrabalarımızı geri aradık hemen, savaşın başladığını öğrendik. Çok tedirginiz, ailemiz, akrabalarımız orada. Geri gitmek istedik ama malum hava sahası kapalı. Buradayız, moralsiz şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Yaya olsa yine gideceğiz"

Yakınları ile irtibat halinde olmaya çalıştıklarını ifade eden Melnik, "Ülkenin her yerinde savaş var. Saldırılar her yerde devam ediyor. Üzücü haberler alıyoruz, devamlı telefondayız. Çok kötü bir durum var, tedirginiz ve endişeli şekilde bekliyoruz. Her türlü eve gitmeye çalışacağız. Evde eşim, iki çocuğum ve babam var. Eğer savaş uzarsa yaya da olsa yine gideceğiz" diye konuştu.

Chernobay: "Ölsek de kalsak da ailemizin yanında olmak istiyoruz"

Serhiy Chernobay ise yola çıkarken morallerinin çok yüksek olduğunu hatırlatarak, "Türkiye’yi çok seviyoruz, güzel antrenman yapacaktık. Fakat buraya geldiğimiz gün dünyamız başımıza yıkıldı. Çalışmak istemiyoruz. Moralimizi sıfır. Ailemizin yanına gitmek istiyoruz. Ölsek de kalsak da beraber olmak istiyoruz. Ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Ailemiz için çok korkuyoruz. Bir an önce bombardımanların bitmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kravchenko: "Ufacık gitme şansımız olsa koşarak gideriz"

İki küçük çocuğunun şu an ailesiyle sığınakta olduğunu dile getiren Vladislav Kravchenko, “İletişim kurmaya çalışıyorum sürekli. İki gündür sığınaktan çıkmadılar. Ailemin olduğu yerde bombardımanlar var, sesler duyuluyor. Orada durumlar kötü. Moralimiz çok kötü. Antrenman bile gözümüzde yok. Ufacık bir gitme şansımız olsa inanın hemen koşarak giderdik. Ailemizin yanında olmak istiyoruz. Ailemin yanında olmak, onları korumak isteriz. Ama öyle bir şansımız yok. Sadece savaş olmamasını, barışı istiyoruz. Savaştan yana değiliz. Burada diğer takımlarda arkadaşlarımız var. Hepsi geri gitmek istiyor, bir yol arayışındayız” cümlelerine yer verdi.

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