Savaş Bulut: “Hedefim şampiyon olabilmek”

Milli bilardocu Savaş Bulut, Kore’de gerçekleştirilecek olan PBA Tour için çalışmalarına devam ediyor. Bulut, hazırlıklarının son durumu ve hedeflerine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde uluslararası organizasyonların iptal olduğunu belirten Bulut, “PBA Tour sadece Kore’de düzenleniyor ve virüs düzeyi de düşük seviyelerde. Kendi ülkelerini izole ediyorlar. Bizler sporcu olarak vize alabildik. 1 ay önce güzel bir turnuva oynadık. Seyirci girişi yasaktı. Önümüzdeki ayın sonunda ikinci tur gerçekleşecek. Biz bunun için önümüzdeki hafta vize görüşmeleri yapacağız. Eylül'ün ortasında gidip 14 gün karantinada kalacağız. 1 ay süreyle turnuvada Kore’de yer alacağız. Bu zamanlarda uluslararası seyahat kolay olmuyor. Türkiye’den üç arkadaş gidiyoruz. Ben, Birol Uymaz ve Adnan Yüksel. Umarım başarılı bir turnuva gerçekleştirir, ülkemize madalyalarla döneriz” diye konuştu.



“Hedefim şampiyon olabilmek”

Daha önce düzenlenen PBA Tour hakkında da bilgi veren Savaş Bulut, “14 gün karantinada kaldık ve karantina boyunca bir otel odasında kalıyorsunuz, herhangi bir şekilde dışarı ile temasınız olmuyor. Kore’de 20, 30 gibi bir vaka düzeyi var. Bu işi sıkı tutuyorlar. Bu süreç antrenmansız geçtiği için birkaç antrenmanla turnuvaya gittik. Bir sonraki turnuvada umuyorum ki daha iyi olabilirim. Katıldığım tüm organizasyonda hedeflediğim şey şampiyon olmak. Bunun için tabii doğru olan şey çok sıkı çalışabilmek. Pandemi dolayısıyla çok sıkı çalıştığımız söylenemez. Zor bir süreç bu. Çünkü salonlarımız kapalıydı. Burada 1.5 ay gibi bir süreçte antrenman yapmaya başladık. Birçok organizasyon iptal oldu. Şu anda sporcular organizasyonlara katılamıyor, sadece Kore’de PBA Tour’a katılıyorlar. Orada virüse karşı mücadele çok yüksek seviyede olduğu için burada müsaade ediliyor. Bizler orada çok seviliyoruz. Gidiş gelişlerde dikkat ediyoruz. Bunu kendimiz için değil, herkese tavsiye ediyoruz. Bu virüse karşı kazanmak istiyorsak sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz” şeklinde konuştu.