Satrançta Türkiye şampiyonları Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 1929 sporcunun iştirakiyle tamamlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular 1 hafta boyunca Antalya’da şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken, 2 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, 6 sporcusu da Milli Takım havuzuna giren Bursa Büyükşehir Belediyespor organizasyonda önemli bir başarıya imza attı. 24 kategoride 7 ve 18 yaş aralığında olan sporcuların zorlu mücadelesinin ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular Milli Takım havuzuna girmeye hak kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un küçük ve yıldız takım sporcuları elde ettikleri derecelerle de Bursa’nın gururu oldular.

Önemli organizasyonda Büyükşehir Belediyespor’dan 11 yaş kızlar kategorisinde Arya Aydoğan, 13 yaş kızlar kategorisinde de İdil Mira Özsoy Türkiye şampiyonu olarak Bursa’ya iki kupa kazandırdılar.

Bursa’ya iki şampiyonluk kazandıran Büyükşehir Belediyespor’dan Arya Aydoğan ve İdil Mira Özsoy’la birlikte Selcan Ayberk Aydoğdu 18 yaş genelde Türkiye dördüncüsü, Jülide Aysu Mutlu 12 yaş kızlarda Türkiye beşincisi, Talha Güneş Türk 15 yaş genelde Türkiye beşincisi, Oğuz Yılmaz 11 yaş genelde Türkiye on ikincisi olarak madalya kazandılar ve Milli Takım havuzuna girmeyi başardılar. Bu sonuçlarla Bursa Büyükşehir Belediyespor hem Bursa’nın en başarılı kulübü olurken Türkiye’nin de en fazla Milli Takım havuzuna sporcu kazandıran kulüplerinden biri oldu.