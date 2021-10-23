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SATRANÇTA AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK

Avrupa’nın en önemli satranç şampiyonalarından biri olan Avrupa Yaş Grupları’nda, Türkiye fırtınası esti. 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda Türkiye; iki Avrupa Şampiyonluğu ve bir Avrupa üçüncülüğü elde ederken, ülke olarak ikinci olma başarısını gösterdi.

Spor 23.10.2021, 11:36
SATRANÇTA AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK

2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası, 15-21 Ekim tarihleri arasında hibrit sistem ile düzenlendi. 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 yaş ve altı genel-kız olmak üzere 14 kategoride oynanan turnuvada, toplamda 32 ülkeden 893 sporcu mücadele etti. Türkiye’yi her yaş kategorisinden toplam 32 sporcu temsil etti.

Adaşlar Çifte Avrupa Şampiyonu Oldu

2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda 10 yaş genel kategoride Arda Cankurt ve 12 yaş genel kategoride CM (Usta Adayı) Arda Çamlar Avrupa şampiyonu oldu. 16 yaş altı genel kategoride FM (FIDE Ustası) Atakan Mert Biçer üçüncü olurken, 14 yaş genel kategoride ise CM Yankı Taşpınar averaj farkı ile dördüncü oldu. 8 yaş genel kategoride mücadele eden Ege Öz de turnuvayı 5’inci sırada tamamladı.

Türkiye takım olarak, 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası ülke puanı ile de genel kategoride ikinci sırada yer aldı. Genel ve kızlar kategorisindeki en başarılı 6 sporcunun ülke puanını belirlediği şampiyonada Türkiye, genel kategoride 40 puan aldı. Genel kategoride Rusya 42.5 puan ile şampiyon olurken, üçüncülük ise 37 puan ile Almanya’nın oldu. Kızlar kategorisinde ise Rusya 44.5 ile şampiyon, Polonya 34.5 puan ile ikinci, Gürcistan 34 puan ile üçüncülüğü elde etti. 

“Satrançta Türkiye Olarak Pandemi Dönemini İyi Değerlendirdik”

Türkiye olarak satrançta pandemi dönemini iyi değerlendirdiklerinin altını çizen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Bu dönemde Türkiye’yi kucaklayan etkinlikler ve projeler ile tüm ülkeyi satranç sporu ile buluşturduk. Salgın nedeniyle şampiyona ve turnuvalar düzenlenemediği için TSF olarak sporcularımıza özel önem vererek, tüm süreçte satranç sporu ile iç içe olmaları için çaba harcadık. Milli Takım havuz kamplarımızı dijital dünyada düzenledik ve sporcularımızı yakından takip ettik. Avrupa Yaş Gruplarında sporcularımızın başarısı ve Türkiye’nin takım olarak başarısı yüzümüzü güldürdü. Ülkemizde satranç sporu her geçen gün başarıdan başarıya koşmaya ve şampiyonlukları ile Türk satrancının adını dünyada duyurmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda da aynı azimle mücadele eden sporcularımız kutluyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum” diye konuştu. 

Sporcular Avrupa Satranç Akademisi’nde Ders Alacaklar 

Yönerge gereği şampiyonada birinci olan sporcular ödül olarak 2022 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’na davet edilecek. Her kategorinin final sıralamasındaki ilk 6 sporcusuna Avrupa Satranç Akademisi’nin usta eğitmenleri tarafından 8 aylık bir eğitim verilecek. Şampiyona da derece elde tüm sporcularımız eğitimden yararlanacak. 

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