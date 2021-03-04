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Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “12 Yaş Altı Çevrim İçi Satranç Turnuvası”nda dereceye giren sporculara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

Spor 04.03.2021, 11:44
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Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “12 Yaş Altı Çevrim İçi Satranç Turnuvası”nda dereceye giren sporculara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle geçen ocak ayında düzenlediği “12 Yaş Altı Çevrim İçi Satranç Turnuvası”nda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Nilüfer Belediyesi’nin çocukların pandemi döneminde spordan uzak kalmaması maksadıyla çevrimiçi olarak tertip ettiği satranç turnuvasına 200’ü aşkın sporcu katıldı. chess.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen turnuvaya katılan sporcular 8 yaş, 10 yaş ve 12 yaş olmak üzere 3 ayrı kategoride mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde düzenlenen törende Başkan Turgay Erdem ile bir araya geldi.

Turnuvaya katılan bütün öğrencilere teşekkür eden Başkan Erdem, dereceye giren sporcuları da ayrıca tebrik etti. Ödüllerin yanında gösterilen mücadele ve başarının önemine işaret eden Başkan Turgay Erdem, “Bizler sporun her branşına katkı sunan bir anlayışa sahibiz. Nilüfer Belediyesi olarak yakın zamanda satranç kulübü kurmayı planlıyoruz. Nilüfer de bir bina tahsis ederek eğitimleri, çalışmaları orada daha geniş kapsamlı yapacağız. Bu güzel turnuvanın devamını diliyorum” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kulüpler Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Ferhat Kuru da turnuvaya verdikleri desteklerden dolayı Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Satranç sporunun gelişimi için yerel yönetimlerin maddi manevi katkısının önemli olduğunu vurgulayan Ferhat Kuru, imkan verildiği takdirde genç yeteneklerin büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Turnuva sonunda 8 yaş kategorisinde birincilik ödülünü Arda Acar, ikincilik ödülünü Zeynep Sönmez, üçüncülük ödülünü Kerem Emre Turan, dördüncülük ödülünü Ateş Eşrefoğlu, beşincilik ödülünü de Alper Uzağ aldı. 10 yaş kategorisinde Ömer Güneş Türk birincilik ödülünü alırken, Yağız Kaan Erdoğmuş ikincilik ödülünü, Oğuz Yılmaz üçüncülük ödülünü, Can Akyıldız dördüncülük ödülünü, Arya Akdoğan ile Aras Önkür de beşincilik ödülünü paylaştı.

12 yaş kategorisinde de Atakan Başdar birincilik ödülünü, Burak Alp Mutlu ikincilik ödülünü, Azra Yılmaz üçüncülük ödülünü, Hasan Sarp Ravanoğlu dördüncülük ödülünü, Yağız Mert Sevim beşincilik ödülünü aldı. Turnuvada “En İyi Kız” kategorisinde de 8 yaş birincisi Zeynep Sönmez, 10 yaş birincisi Arya Aydoğan, 12 yaş birincisi de Azra Yılmaz ödüle lâyık görüldü.
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