Satranç şampiyonları Keçiören’de belli oldu

Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları ve Olimpiyat Seçmeleri Satranç Müsabakaları Keçiören Ali Özdemir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakaların ardından Türkiye’nin dört bir yanından gelerek dereceye giren sporcular için madalya ve kupa töreni de düzenlendi.

Satranç müsabakaları madalya ve kupa töreninde sporculara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimizde güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yönetimimize ve emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Spor için ülkemizde ve Keçiören’imizde ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye, en çok spor yatırımı yapılan dönemi yaşıyor. Ülkemize ve şehrimize verdiği desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da teşekkür ediyorum. Türkiye Şampiyonalarımıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum” dedi.

Olimpiyatlar için seçmelerin yapıldığı Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası ve Olimpiyat Seçmelerinde satranç dışında masa tenisi, tenis, atıcılık ve oryantiring branşlarındaki yarışlar da geçtiğimiz hafta boyunca farklı günlerde gerçekleştirildi. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcular olimpiyatlara gitme yolunda hak kazanacak.