banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Salih Özcan tercihini Türkiye’den yana kullandı!
Salih Özcan tercihini Türkiye’den yana kullandı!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!

Sasha Djordjevic: “Türk taraftarı takımlarına karşı tutkulu”

Fenerbahçe Beko Antrenörü Sasha Djordjevic, Tivibu Spor kanalının konuğu oldu. Djordjevic, moderatörlüğünü Volkan Günak’ın üstlendiği Basketbol Konuşalım programında, takımını değerlendirdi.

Spor 25.03.2022, 20:58
Sasha Djordjevic: “Türk taraftarı takımlarına karşı tutkulu”

Fenerbahçe Beko Antrenörü Sasha Djordjevic, Tivibu Spor kanalının konuğu oldu. Djordjevic, moderatörlüğünü Volkan Günak’ın üstlendiği Basketbol Konuşalım programında, takımını değerlendirdi.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, spor dünyasına ilişkin gündem ve içerikleri izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu, moderatörlüğünü Volkan Günak’ın üstlendiği Basketbol Konuşalım programında, Fenerbahçe Beko Antrenör’ü Sasha Djordjevic’i ağırladı.

Programda, oyunculuk ve antrenörlük kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan profesyonel teknik adam, Türk taraftarın takımlarına karşı duyduğu tutkuya Euroleague’deki son duruma ve Armani Milano karşılaşmasında yaşanan kavgalara değindi.

“Karşılaştığım en büyük zorluk koçluğa geçmekti”

Temmuz 2021’den beri Fenerbahçe Beko antrenörlüğü görevini üstlenen Sasha Djordjevic, iyi bir basketbol kariyerini koç olarak taçlandırmanın kendini buna hazırlamakla olabileceğini şu sözlerle ifade etti: “Harika bir spor otomobilden inip ikinci el bir ekonomik araca binmek gibi sıfırdan başlamaya hazırlıklı olmanız gerekiyor. İşte bunu anlayınca kendimi tekrar başlamaya zorladım. En dipten başlayıp emek harcayarak tekrar tırmanmaya hazır olup olmadığımı düşündüm, yani yeni mesleğime”.

“Maç kötü geçtiyse kendimi sorumlu tutarım”

Programın sunucusu Volkan Günak’ın “Kötü geçen maçlarda ve zor zamanlarda kimseyi parmakla göstermiyorsunuz” yorumu üzerine Djordjevic, “Hayır, maç kötü geçtiyse kendimi sorumlu tutarım. Birini parmakla işaret ederken diğer üç parmağınız kendinizi gösterir. Bu söz hem özel hayatımda hem de işimde rehberimdir” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’ye bu kadar aşık bir ailenin parçası olmak harika bir duygu”

Açıklamalarında Türk taraftarların desteklediği takıma ne kadar bağlı olduğunun altını çizen Djordjevic, şunları söyledi: “Fenerbahçe taraftarının takıma ve kulübün renklerine olan sevgisinin inanılmaz büyük olduğunu biliyorum. Türk taraftarı yalnızca spora değil, destekledikleri kulübe ve renklere de aşık. Sosyal medya ile bu aşırılıklar çok daha kolay ifade ediliyor. Güzel anlarda her şey harika, işler ters gidince ise moraller bozuk ve bütün yorumlar yıkıcı. Bu sebeple ben de kaybetme baskısı yaşadım. Ancak benim felsefem bugün ve bugünden sonra yapılacakların önemli olduğudur. Bu sayede bildiğim yoldan gidebiliyorum".

“Euroleague Rus takımlarına karşı aldığımız üç galibiyetimizi iptal etti”

Rus takımlarının Euroleague’den atılması hakkında Djordjevic, şöyle konuştu: “Son gelişmelerden dolayı Euroleague’de Rus takımlarına karşı aldığımız üç galibiyetimiz iptal edildi. Bu yüzden sıralamada en büyük darbeyi alan takım biz olduk. Ama henüz hiçbir şey bitmedi. Play-Off’lara ulaşmak için daha büyük bir mücadele ile yola koyulmalıyız, savaşmalıyız. Özellikle formumuzu yakalamışken Play-Off’larda kimsenin bizimle karşılaşmak istemediğinden eminim".

“Chacho Rodriguez beni arayıp özür diledi”

Armani Milano maçında yaşanan olay hakkında tekrar konuşmak istemeyen Djordjevic, “Bunlar zaten konuşuldu, tekrar anlatmak istemiyorum, o olay orada kaldı. Ben de takımım da haklıydık. Kulübümü, takımımı ve oyuncularımı savundum. Zaten ertesi gün Chacho Rodriguez beni arayarak söylediği sözden dolayı özür diledi, ben de özürlerini kabul ettim. Bu tür durumlarda öfkeye yenik düşmemek gerekiyor ancak gerekirse yine aynı şekilde tepki veririm" dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19