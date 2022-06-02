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Sasa Ilic, CSKA Sofia’nın başına geçti

Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofia, takımın başına bir dönem Galatasaray’da forma giyen Sırp Teknik Direktör Sasa Ilic’i getirdi.

Spor 02.06.2022, 13:57
Sasa Ilic, CSKA Sofia’nın başına geçti

Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofia, takımın başına bir dönem Galatasaray’da forma giyen Sırp Teknik Direktör Sasa Ilic’i getirdi.

Bulgaristan takımlarından CSKA Sofya, teknik direktörlük görevine Sasa Ilic’i getirdiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ilic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Sırp teknik adam daha önce Cukaricki takımında görev yapmıştı.

Sasa Ilic, futbolculuk kariyerinde bir dönem Türkiye’de Galatasaray’da oynamıştı.

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