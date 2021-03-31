Sarri: Fenerbahçe'den teklif gelmedi

Fenerbahçe'nin Maurizio Sarri'yle görüştüğüne dair çıkan haberlere bir yalanlama da İtalya'dan geldi.

"SARRI'NİN HABERİ YOK"

Napolili gazeteci Ciro Venerato, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, "Haberleri okur okumaz Sarri ile görüşmeye çalıştım. Benim öğrendiğime göre Sarri'ye böyle bir teklif hiçbir zaman gitmemiş, Fenerbahçe'nin teklif yaptığından Sarri'nin haberi yok." ifadelerini kullandı.

İTALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Maurizio Sarri'nin, halihazırda bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti.

Şu ana kadar yurt dışından gelen tüm teklifleri reddeden Sarri'nin, İtalya içinde kalmaya karar verdiği bildirildi.

(Ensonhaber)