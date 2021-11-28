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Sarper Cengiz: ”Babam için canımı feda etmeye hazırdım”

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in vefatının ardından hastanede açıklamalarda bulunan oğlu Sarper Cengiz, babasının iyileşmesi için canını feda etmeye hazır olduğunu ifade ederken, Eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise Cengiz’in Galatasaray camiasına çok büyük hizmetler verdiğini ifade etti.

Spor 28.11.2021, 21:38 28.11.2021, 22:07
Sarper Cengiz: ”Babam için canımı feda etmeye hazırdım”

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in vefatının ardından hastanede açıklamalarda bulunan oğlu Sarper Cengiz, babasının iyileşmesi için canını feda etmeye hazır olduğunu ifade ederken, Eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise Cengiz’in Galatasaray camiasına çok büyük hizmetler verdiğini ifade etti.

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in vefatının ardından Cengiz Ailesi’nin yakınları taziye için hastaneye geldi. Taziyeye gelenler arasında Eski Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Eski Galatasaray Başkan Yardımcı Yusuf Günay ve eski yöneticiler yer aldı. Hastanede merhum Mustafa Cengiz ile ilgili açıklamalarda bulunan Doktor Yeşim Eralp, ”Mustafa Cengiz hepinizin bildiği gibi akciğer kanseriyle savaşmaktaydı. Bu süreç içerisinde kendisini bilimin ışığında tüm tedaviler eksiksiz olarak uygulandı. 3 gün önce durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitemize alınan Cengiz bugün saat 17.40’ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etmiştir. Süreç içerisinde kendisi ve ailesi büyük bir dayanışma örneği göstererek tüm tedavileri sonuna kadar sürdürmüşlerdir. Bu artık sözün bittiği noktada tüm sevenlerine baş sağlığı kendisine Allahtan rahmet diliyoruz” dedi.

Yusuf Günay: ”Başkanımız Galatasaray camiasına çok büyük hizmetler verdi”

Eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek, ”Bugün başkanımızı kaybettik. Öncelikle Cengiz Ailesi’ne, Galatasaray Spor Kulübü camiasına, Türk spor kamuoyuna ve milletine baş sağlığı diliyor, rahmet diliyorum. Yoğun bir süreç yaşadık. Yaklaşık 1 buçuk yılı aşan bir süreçti. Ancak son nokta bugünmüş. Saat 17.40’da kendisini kaybettik. Cenazesi yarın Marmara İlahiyat Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve Ulus aile kabristanlığına defnedilecek. Bu süreçte çok zorlu mücadeleler yapıldı. Özellikle Cengiz Ailesi’ne baş sağlığı dilerken oğlu Sarper sağ olsun herkese onun gibi bir evlat nasip etsin. Babası için çok uğraştı elinden gelen her şeyi yaptı. Biz de hep onun yanında olduk. Nasıl başkanımızın yanında olduğumuz gibi. Başkanımız Galatasaray camiasına çok büyük hizmetler verdi. Biz inanıyor ve biliyoruz ki yaptığı bu hizmetler giderek önümüzdeki günlerde, yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Bugün başkanımızın vefatından itibaren kamuoyundan aldığımız tepki bütün spor kamuoyu ve ülkemizdeki gerek ekonomik gerek siyasi çevreler yanımızda yer aldı. Bunlar acımızı biraz hafifletti. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sarper Cengiz: ”Babam için canımı feda etmeye hazırdım”

Merhum Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz, sadece babasını değil, rehberini de kaybettiğini söyleyerek, ”Hayatta her şeyi açık ve net konuşabildiğim, danışabildiğim, benim yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. Sürece başladığımızdan beri yaklaşık 17-18 aydır olan bu süreçte müthiş bir mücadeleyle geçti. Müthiş dirayetli davrandı. Tabiri caizse baba bir dağ. Nasıl bir evlada hastalık süreci yaşatılır ona da hazırladı beni. Ben keşke elden fazlası gelse canımı feda etmeye hazırdım. Ama buraya kadarmış. Saat 17.30’dan beri bir süreç içerisindeyiz. Bu sürede arayan soran bazı açamadığım telefonlar var, herkesten özür diliyorum. O insanların dualarını ve baş sağlığı dileklerini ailece hissettiğimizi bilmenizi rica ederim. Başımız sağ olsun Türk milletinin Galatasaray camiasının, sevenlerin. Ben babamı hiç unutmayacağım, unutamam. Benim kahramanımdı ama onu öyle gören Anadolu’dan gelen Gaziantep’in Nizip ilçesinden çıkıp bana göre muazzam bir o bölgeye de gençlere de bir heyecan katacak bir başarı hikayesi. Mekanı cennet olsun. Allah hepimize sabırlar versin” diye konuştu.

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