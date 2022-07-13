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Sarıyer’de teknik direktörlüğe Bülent Akan getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer’de teknik direktörlüğe Bülent Akan getirildi.

Spor 13.07.2022, 13:21
Sarıyer’de teknik direktörlüğe Bülent Akan getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer’de teknik direktörlüğe Bülent Akan getirildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarıyer, takımı Bülent Akan’a emanet etti. 47 yaşındaki teknik direktör, daha önce Ankara Demirspor ve Serik Belediyespor’da görev aldı. Sarıyer’de bir süre önce sportif direktörlüğe de Yakup Ateş getirilmişti.

Futbol Şube Sorumlusu İsmail, Geçim “Teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuduk. Transfer komitemizle birlikte Bülent Akan isminde karar kıldık. Hocamız bu ligi tanıyan başarılı bir teknik adam. Yeni hocamızla birlikte hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

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