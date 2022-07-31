banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi

Sarıyer’de Özcan Kızıltan dönemi

Sarıyer, Bülent Akan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Akan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Kızıltan getirildi.

Spor 31.07.2022, 11:26
Sarıyer’de Özcan Kızıltan dönemi

Sarıyer, Bülent Akan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Akan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Kızıltan getirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer’de teknik direktörlük koltuğuna Özcan Kızıltan getirildi. Lacivert-beyazlılar yaşanan görüş ayrılıkları sonrası teknik direktör Bülent Akan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Sarıyer’de Akan’dan boşalan koltuğa teknik direktör Özcan Kızıltan getirildi.

63 yaşındaki teknik direktör en son Serik Belediyespor’da görev aldı. Sarıyer’de bir süre önce sportif direktörlüğe de Yakup Ateş getirilmişti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu’da sürdürecek olan lacivert-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu