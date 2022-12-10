Sarıyer’de Ali Genç, başkan adayı oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sarıyer’de 17 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü kongre öncesi Ali Genç, başkan adaylığını açıkladı.

Sariyer’de yaklaşan kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Genç Sarıyer’i eski günlerine döndürmek için kolları sıvadıklarını söyledi. Genç, "Zor bir süreçten geçen Sarıyer’imizin sahipsiz kalmasına izin vermemek için adaylığımı açıklıyorum. Bu zor süreci en kısa sürede atlatıp, eski günlerimize geri döneceğimize inanıyorum. Hepimiz faniyiz ama Sarıyer’imiz adıyla şanıyla sonsuza kadar yaşayacak. Bu büyük kulübün başkanlığına talip olmaktan büyük onur duyuyorum. Sarıyer’in hedefi her zaman şampiyonluktur. Ligdeki konumumuzun önemi yok. Sezon sonu mutlu sona ulaşmak en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.