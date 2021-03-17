Saracchi için ayrılık çanları çalıyor!

Leipzig'den kiralık alınan Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Leipzig'den gelen 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini kabul etmeyen Galatasaray yönetimi, sakatlıkları olan Saracchi ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Sol bek pozisyonuna yeni bir isim arayan Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Crystal Palace ile sözleşmesini yenilemeyen Van Aanholt ile görüşmelere başlayan kulüp Kostas Tsimikas ile de görüşmek istiyor.

Liverpool'un 13 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna katan Kostas Tsimikas bir türlü süre alamadı. 24 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'ın ilgisini çekti. Tsimikas'ın 2 sezonluğuna Galatasaray'a kiralanması gündemde.

Tsimikas'ın takım arkadaşı Ozan Kabak'a Galatasaray'ı sorduğu öğrenildi.