ŞANTİYELERDEN DÜNYA İKİNCİLİĞİNE

İnşaatlarda çalışıp hem spor yapan hem de para kazanıp ailesinin geçimine katkı sağlayan muaythai şampiyonu milli sporcu Ahmet Ertekin, Tayland’da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası’nda, 67 kiloda Türkiye’yi temsil etti. Milli sporcu, gösterdiği üstün performans ile finale kadar gelerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Muaythai Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayı temsil etmenin gurur verici olduğunu belirten Ahmet Ertekin, “Öncelikle bu yolda hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olan ve bana inanarak sponsorluğumu üstlenen Workindo ailesine çok teşekkür ederim. Bu spora başlarken hayalini kurduğum dünya şampiyonasında yer almak ve bayrağımızı temsil etmek benim için çok önemliydi. Bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Bu turnuvada dünya ikincisi olarak gümüş madalyayı ülkemize kazandırdım. Ama daha yolun başındayız. Bir sonraki turnuvaya daha sıkı hazırlanıp dünya şampiyonu olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Şantiyelerde çalışarak kendi imkanlarımla, böyle bir başarı elde edemezdim. Fakat Workindo’nun ve hocalarımın desteği sayesinde bugün en iyi imkanlarla sporumu yaparak profesyonelce yoluma devam ediyorum.” dedi.

Ahmet Ertekin ile gurur duyduklarını belirten Workindo CEO’su Erhan Kocabaş ise, “Dünya ikinciliği başarısından ötürü Ahmet’i tebrik ediyorum. Ülkemizi Muaythai Dünya Şampiyonası’nda başarı ile temsil etti. Ahmet ile yolumuz ilk kesiştiğinde, onun azmini ve hırsını görüp, kendisine sponsor olarak destek vermek istedik. Tüm çalışmalarını yakından takip ederek ona hayalini kurduğu bu yolda yol arkadaşlığı yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ahmet ile birlikte nice güzel işlere imza atmayı hedefliyoruz. Daha gidecek çok yolumuz, alacak çok madalyamız var.” dedi.

İnşaat sektörünün online pazaryeri ve kariyer platformu Workindo, geçtiğimiz Ocak ayından itibaren genç sporcu Ahmet Ertekin’e sponsor olarak, çalışmalarını en iyi şartlarda sürdürebilmesi için destek vermeye başladı. Hazırlık sürecini oldukça verimli geçiren Ertekin, seçmelerde gösterdiği üstün performans ile ay-yıldızlı formayı dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazanmıştı.