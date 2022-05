’Santini Queens Of The Aegean Boostrace’ bisiklet yarışı Marmaris’te gerçekleşti

Türk Telekom sponsorluğunda bu yıl Türkiye’de düzenlenen “Santini Queens Of The Aegean Boostrace” bisiklet yarışı gerçekleşti. Marmaris’te 29 Mayıs’ta gerçekleşen 145 km’lik etabın kazananı kadınlarda Azize Bekar, erkeklerde Anton Hrabovskyı oldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kapsamında gerçekleşen yarış, yerli-yabancı pek çok bisiklet tutkununu bir araya getirerek Marmaris’in doğal güzelliklerini dünyaya tanıttı.

Dünyanın önde gelen bisiklet yarışlarından biri olan “Santini Queens Of The Aegean Boostrace” bu yıl Türkiye’de Türk Telekom sponsorluğunda 29 Mayıs’ta Marmaris’te gerçekleşti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kapsamında gerçekleşen ‘Santini Queens of The Aegean Boostrace’ 13 farklı ülkeden dünyaca ünlü bisikletçinin de aralarında bulunduğu 300’ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bölgenin güzelliklerinin tanıtıldığı yarış dünya genelinde bisikletseverlerle buluştu.

Marmaris merkezden başlayarak, tırmanışla devam eden ve Gökova üzerinden Akyaka’da sona eren iki parkurdan oluşan yarışta sporcular 80 km’lik kısa veya 145 km’lik uzun parkuru tamamladı. Kısa parkura katılan yarışmacılar 80 km’lik kısa parkurun sadece 8,5 km’si olan Kıran Tırmanışı etabında yarışırlarken uzun parkura katılanlar yarışmacılar ise önce 10 km’lik Sarnıç ve 8,5 km’lik Kıran tırmanışında yarıştı. Parkurun diğer kısımlarında ise yarışmacılar hem ısındı hem de Marmaris’in doğal güzelliklerinin tadını çıkardı. Zorlu yarışı kadınlarda Azize Bekar birinci, erkeklerde ise Anton Hrabovskyı birinci olarak tamamlayarak ödülün sahibi oldu.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştiği belirtilen etkinlikte bisikletseverler yarış heyecanın yanı sıra tatil ve eğlence fırsatı da yakaladı. Bisikletle dolu bir gün geçiren katılımcılar, doğa içinde yarışı tamamladıktan sonra yoga seansları, dinlenme alanları ve deniz kenarında müzik ve eğlence ile aynı zamanda güzel bir tatil deneyimi yaşadı.