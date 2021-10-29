Şanlıurfalılar cumhuriyet için pedal çevirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği “Rotamız Cumhuriyet” bisiklet turunda Şanlıurfalı gençler için pedal çevirdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Rotamız Cumhuriyet” bisiklet turu düzenledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Saha Sporları Şube Müdürlüğünün organize ettiği “Rotamız Cumhuriyet” bisiklet turuna Urfa Bisiklet Topluluğu “URBİT” üyeleri katıldı. Kentin Abide Kavşağında başlayan bisiklet turu, Balıklıgöl platosu, Kızılkoyun Nekropolü ve 11 Nisan Camisi güzergahında pedal çeviren Şanlıurfalı gençlere vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Bisiklet turu 2’nci toplama merkezinde son buldu.