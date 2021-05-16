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Şanlıurfa’da yasağa rağmen Beşiktaş’ın şampiyonluğu kutlandı
Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Beşiktaş’ın şampiyonluğunu araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı.
Spor 16.05.2021, 08:33
Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Beşiktaş’ın şampiyonluğunu araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı.Şanlıurfa’da Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu evlerinin balkonlarında, araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı. Beşiktaş, deplasmanda Göztepe’yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, siyah beyazlı takımın taraftarları Şanlıurfa’da şampiyonluk coşkusunu kısıtlamaya rağmen sokaklara dökülerek yaşadı.