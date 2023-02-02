Şanlıurfa’da özel gereksinimli gencin Galatasaray hayali gerçek oldu

Şanlıurfa’da özel gereksinimli genç Ömer Faruk Akyol’un, Galatasaray maçını tribünden izleme hayali, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, geçtiğimiz günlerde özel gereksinimli çocuklarla yemekte bir araya geldi. Müdür Ulucan burada 26 yaşındaki Ömer Faruk Akyol ile tanıştı. Ulucan, yemekte sohbet ettiği Akyol’un en büyük hayalinin Galatasaray maçını tribünden izlemek olduğunu öğrendi. Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personeli, Ulucan’ın talimatıyla, Akyol’u hayalini gerçekleştirmek amacıyla Galatasaray - Ümraniyespor maçı için İstanbul’a götürdü. Maçı tribünden izleyen Ömer Faruk Akyol, bazı oyuncularla da fotoğraf çektirdi.

Ömer Faruk, ilk kez tribünden izleme imkanı bulduğu takımının galip gelmesiyle de ayrıca mutluluk yaşadı. Hayali gerçekleşen Akyol ve ailesi, emeği geçenlere teşekkür etti.