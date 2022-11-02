Şanlıurfa’da önce kitap sonra spor etkinliği

Karaköprü Belediyesi’nin çocuklara yönelik açtığı spor kurslarında çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri için önce kitap okuma etkinliği yapılıyor sonra antrenmana geçiliyor.

Karaköprü Belediyesi geleceğin mimarları olan çocukların gelişimine katkı sunmak için projelerini sürdürüyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 8-13 yaş kategorisindeki çocuklar için açılan basketbol, voleybol, futbol, kick boks, tekvando ve jimnastik kurslarıyla çocukların okuldan kalan zamanlarını sporla değerlendirmeleri sağlanıyor. ‘Sağlam kafa ve sağlam vücut’ parolasıyla yola çıkan Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri antrenmanlarla birlikte çocukların okuma alışkanlığı kazanması için kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor. Antrenmanlardan önce bir süre çocuklar sahada kendilerine verilen kitapları okurken daha sonra antrenmana geçiliyor. Kick boks Antrenörü Burhan Sürücü, çocukların bedensel gelişiminin yanında zihinsel olarak da gelişimleri için kitap okuma etkinliği yaptıklarını, çeşitli eğitsel oyunlar oynadıklarını dile getirdi. Antrenör Sürücü, “Çocuklarımızın okuldan kalan zamanlarını verimli değerlendirmeleri, sporla gelişmeleri ve geleceğin milli sporcuları olma yolunda ilk adımı atmaları için spor kurslarımızda eğitim veriyoruz. Burada çocukların sadece bedensel gelişimini düşünmüyoruz, zihinsel olarak da gelişimlerini önemsiyoruz. Kitap okuma etkinliği çerçevesinde okuyan, araştıran ve sporla büyüyen bireyler yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu projemize Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli de çok destek veriyor ve çocukların gelişimi için gerekli imkanları sağlıyor. Bu anlamda başkanımıza, kurslara gelen çocuklarımıza ve çocuklarını bize emanet eden ailelere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi spor kurslarına devam eden çocuklar da çok mutlu olduklarını belirtirken hem spor yaptıklarını hem de kitap okuyup kendilerini geliştirdiklerini ifade ettiler. Çocuklar, kurslardaki antrenörlerin kendileriyle çok ilgilendiğini ve okul dışındaki zamanda bu kurslara geldikleri için mutluluk duyduklarını aktardılar. Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan spor kursları Doğukent Spor Merkezi, Yaşam Park Spor Tesisleri ve Çankaya Çadır Spor Merkezinde devam ediyor.