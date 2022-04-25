‘Sanko Enerji Dostluk Turnuvası’ tamamlandı

30 Ocak’ta başlayan ve halı sahada gerçekleştirilen turnuvaya, Sanko Enerjinin yanı sıra, Doğa Koruma, Cici Süt, 112 Acil, Agrobest, Emniyet, Esnaf Spor, Salihli Belediyesi, Jandarma ve Salihli Adliyesi futbol takımları katıldı. İki ayrı halı sahada her hafta toplam 5 maç yapılacak şekilde düzenlenen turnuva sonunda en yüksek puan toplayan 4 takım, Salihli Adliyesi, Emniyet, Jandarma ve Sanko Enerji oldu. Bu takımlardan Sanko Enerji ve Salihli Adliyesi üçüncülük için sahaya çıkarken, final maçı ise Emniyet ve Jandarma takımları arasında oynandı.

Turnuvanın şampiyonu Emniyet takımına kupa ve ödüllerini Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam verdi. İkinci olan takım Jandarma’nın kupası Sanko Enerji Grubu Jeotermal Santrallerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sedef Karagöz; üçüncü olan takım Salihli Adliyes’inin kupası ise Salihli İlçe Jandarma Komutanı Doğukan Karaaslan tarafından verildi. Turnuvanın en centimen oyuncusu seçilen Ferdi Tanrıkulu, en centilmen oyuncu kupasını Sanko Enerji Jeotermal Santraller İşletme ve Şantiye Yapım Müdürü Koray Fuat Hamut’tan alırken, Esnafspor da en centilmen takım kupasını Sedef Karagöz ve Koray Fuat Hamut’tan aldı.

Futbolun insanları kaynaştıran ve yakınlaştıran yanına odaklandıklarını belirten Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sedef Karagöz, bu nedenle ‘Dostluk Turnuvası’ adını seçtiklerini ve bu yıl ilk kez yapılmasına karşın büyük ilgi gören turnuvayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.