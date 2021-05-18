Sancaktepe Belediyesi’nden olimpiyatlara hazırlanan Filistinli sporculara büyük jest

Sancaktepe Belediyesi, olimpiyat oyunlarına hazırlanan Filistin Tekvando Milli Takımı’nın sporcularını ağırladı. Sporculara ev sahipliğini yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Spor evrensel bir değer. Spor aslında dünyada barışın sağlanmasında da toplumların milletlerin birleşmesi noktasında da ortak bir değer olarak kabullenmesi gerekir" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Ürdün’de yapılacak Asya Olimpiyatı seçmelerine ve Tokyo Olimpiyat oyunlarına hazırlanan Filistin’li ve milli tekvandocularla bir araya geldi. Teknik sorumluluğunu Türk Antrenör Mehmet Bahtiyar’ın yaptığı Filistin Tekvando Milli takımını erkeklerde 68 kilogramda Ahmet Bahlool, kadınlarda ise 57 kilogramda Layan Jaber temsil edecek. 20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında Amman/Ürdün’de yapılacak olan Tekvando Asya Olimpiyatları seçmesine katılacak olan sporcular, seçmeleri kazanması halinde Tokyo Olimpiyat oyunlarında Filistin’i temsil edecekler.

Şeyma Döğücü: “Filistin halkına bir nebze olsun moral olurlar”

Sporcularla uzun süre sohbet eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Kardeş ve dost ülke Filistin’imizin tekvando Milli takımını Sancaktepe’de misafir ettik. Spor evrensel bir değer. Spor aslında dünyada barışın sağlanmasında da toplumların, milletlerin birleşmesi noktasında da ortak bir değer olarak kabullenmesi gerekir. Filistin devlet olarak, millet olarak uluslararası tüm müsabakalarda milli takımlar düzeyinde temsil edilmesi, temsil hakkının verilmesi ve tanınması bizler içinde, Filistin halkı içinde çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bugün burada Sancaktepe’de sporcularımız ile beraber müsabakalar yapmaları antrenmanlar yapmaları tesislerimizi tanımaları ve Sancaktepe’de misafir etmemiz bizler adına da mutluluk verici. Filistin’den gelen sporcu kardeşlerimiz adına da Türkiye’yi tanımaları ve Türkiye’deki sportif faaliyetlere de şahitlik yapmaları da ayrı bir güzellik. Umarım hem Umman’da hem de Tokyo’da elde edecekleri başarılar ile şu anda İsrail tarafından mülklerine el konulan, ibadet ederken çoluk çocuk demeden saldırıya uğrayan Müslüman aleminin ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa’ya gitmelerini engel olunan Filistin halkına bir nebze olsun moral olurlar” diye konuştu.

Mehmet Bahtiyar: “İsrail, Filistinli sporculara engel oluyor”

Sancaktepe Belediyesinin kapılarını açtığı Filistin tekvando milli takımının antrenörü olarak Mehmet Bahtiyar, “İsrail, Filistin’de sporcuların spor hayatına ciddi anlamda engel oluyor. Bugün Türkiye’nin spor alanındaki başarılı çalışmalarını dünya olarak görüyoruz. Bu kamp döneminde bizlere kapılarını açan hem konaklama hem de Sancaktepe Belediye sporcular ile antrenman yapma imkanını sunan Sancaktepe Belediye Başkan Şeyma Döğücü Hanımefendi’ye hem Filistin halkı adına hem de şahsım adına sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

Türkiye’de ağırlanan Filistinli sporcu Layan Jaber , “Bu sene ve geçen sene 3 ay boyunca bizi burada ağırlamışlardı. Türkiye’nin hem bize hem de Filistin’ie olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şeyma Hanıma da bizleri burada konaklatıp, ağırladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye ve diğer İslam dünyası Filistin’in yanında bunu biliyoruz” diye konuştu.